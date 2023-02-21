Найден способ использовать YouTube для безлимитного хранения любых файлов

Разработчик с ником DvorakDwarf выпустил утилиту Infinite-Storage-Glitch, которая конвертирует любой файл в видеоролик с возможностью загрузки на YouTube. А поскольку YouTube позволяет хранить любое количество видео, никак не ограничивая пользователя, возникает возможность использовать видеохостинг в качестве безлимитного файлохранилища.
Утилита Infinite-Storage-Glitch преобразует zip-файл в двоичный код, который шифруется визуально с помощью белых и чёрных точек (как у QR-кода). В дальнейшем такой визуальный код можно дешифровать и получить исходный архив, в котором сжат файл.
Исходники утилиты Infinite-Storage-Glitch выложены на GitHub. Там же приводится инструкция по работе с ней:
Потребуется установить программу с языком программирования Rust, библиотеку компьютерного зрения opencv и видеокодек оffmpeg. Далее нужно скачать исходники Infinite-Storage-Glitch, собрать программу в Rust и запустить её. После этого нужно заархивировать файлы, которые вы хотите сохранить, в zip-архив и перекодировать этот архив в видеофайл. Готовый файл можно залить на YouTube-канал (желательно, скрыв из общего доступа). В дальнейшем можно выгрузить этот файл обратно на компьютер, дешифровать его той же утилитой и распаковать.
Разработчик задаётся вопросом, не нарушает ли его утилита правила YouTube, и приходит к выводу, что вряд ли, поскольку в сервис загружаются видео, не содержащие ничего запретного. Тем не менее он просит не использовать Infinite-Storage-Glitch для хранения большого объёма данных или какой-либо серьёзной информации, поскольку есть риск, что модераторы YouTube начнут удалять подобные ролики как бессмысленные и создающие чрезмерную нагрузку на хостинг.
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