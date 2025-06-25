Найден способ избавиться от спама в «Яндекс Пэй» и сохранить полезные уведомления

Как мы рассказывали недавно, банки могут отключить рассылку рекламных материалов конкретному клиенту: для этого нужно написать в поддержку, пробиться через бот-автоответчик и изложить живому консультанту свою просьбу. Ещё недавно с «Яндекс Пэй» этот способ не работал, поддержка отвечала, что такая возможность не предусмотрена.
Что-то изменилось, и теперь «Яндекс Пэй» тоже может свою отключить свою рекламу — для этого, как и в случае с другими банками, нужно написать в поддержку. Исключение из рекламной рассылки занимает какое-то время (вероятно, несколько дней), после чего спам вас больше не потревожит.
Не обязательно полностью отключать все уведомления от «Яндекс Пэй», оповещения о пополнениях, платежах и прочих операциях по-прежнему будут поступать на ваш смартфон.