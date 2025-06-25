Найден способ избавиться от спама в «Яндекс Пэй» и сохранить полезные уведомления

Александр
Главный редактор iguides.ru Георгий Лямин недавно обратил внимание на то, что приложение «Яндекс Пэй» чрезмерно часто присылает рекламу через пуши в мобильном приложении, а очевидного способа отключить эти рассылки не существует. Под его постом комментаторы пожаловались, что у них такая же проблема.

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Как мы рассказывали недавно, банки могут отключить рассылку рекламных материалов конкретному клиенту: для этого нужно написать в поддержку, пробиться через бот-автоответчик и изложить живому консультанту свою просьбу. Ещё недавно с «Яндекс Пэй» этот способ не работал, поддержка отвечала, что такая возможность не предусмотрена.



Что-то изменилось, и теперь «Яндекс Пэй» тоже может свою отключить свою рекламу — для этого, как и в случае с другими банками, нужно написать в поддержку. Исключение из рекламной рассылки занимает какое-то время (вероятно, несколько дней), после чего спам вас больше не потревожит.



Не обязательно полностью отключать все уведомления от «Яндекс Пэй», оповещения о пополнениях, платежах и прочих операциях по-прежнему будут поступать на ваш смартфон.
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