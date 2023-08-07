Найден способ перенести почту из любых иностранных сервисов в один российский

Александр


Фото: Unsplash

В скором времени регистрироваться на российских сайтах можно будет только с помощью российской электронной почты, номеров телефонов и аккаунтов. Разработчики из VK Group позаботились о том, чтобы переход от иностранных email-сервисов к отечественным прошёл без лишних затруднений.

«Почта Mail.ru» запустила новый домен для почтовых ящиков — xmail.ru. Регистрация стала доступна пользователям сторонних сервисов с 7 августа. При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты. Он будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на @xmail.ru. После этого можно перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта.

Чтобы создать почту и перенести письма пользователю, необходимо заполнить форму регистрации. После переноса архива сохранится возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика. «Сборщик писем» поможет не потерять переписки, а также настроить получение писем с другого ящика.

«Помимо получения нового домена, пользователь сохранит письма, приходящие на прежний адрес почты. Мы понимаем, насколько это важно для каждого человека, и стараемся сделать процесс его перехода максимально простым и удобным», — прокомментировал запуск нового домена Артем Матюшков, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru».

Пользователи могут хранить в одном месте письма всех почтовых ящиков. Аккаунты на новом доменном имени, кроме стандартной квоты на 8 Гб, смогут получить в подарок 128 Гб хранилища в «Облаке Mail.ru» и пользоваться сервисами один месяц без рекламы.

Почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса. Для создания новой почты будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или запущенный в 2020 году internet.ru.

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Комментарии

+4731
Carter_Mayers
Мыло просто фууууу, самый отстойный из всех возможных. Столько спама и хрени, больше никуда не приходит как на их почту
Вчера в 23:13
#
Bor™
+579
Bor™
Да еще и подаренный терабайт облака отняли с фотками детей. После такого обмана ушел от них.
Сегодня в 00:29
#
GSmirnov
+572
GSmirnov
Ждал как тут назовут эту новость. Слабовато. Ожидал более мощного типа: как перенести почту с позорного гугла и т.п.
час назад в 01:56
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Misha Gynin
+115
Misha Gynin
Не желающие пользоваться новым сервисом могут самостоятельно распечатать всю свою переписку с вложениями и отнести в соответствующие органы государственного надзора 🤣
22 минуты назад
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