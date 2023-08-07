Найден способ перенести почту из любых иностранных сервисов в один российский

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В скором времени регистрироваться на российских сайтах можно будет только с помощью российской электронной почты, номеров телефонов и аккаунтов. Разработчики из VK Group позаботились о том, чтобы переход от иностранных email-сервисов к отечественным прошёл без лишних затруднений.



«Почта Mail.ru» запустила новый домен для почтовых ящиков — xmail.ru. Регистрация стала доступна пользователям сторонних сервисов с 7 августа. При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты. Он будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на @xmail.ru. После этого можно перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта.



Чтобы создать почту и перенести письма пользователю, необходимо заполнить форму регистрации. После переноса архива сохранится возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика. «Сборщик писем» поможет не потерять переписки, а также настроить получение писем с другого ящика.





«Помимо получения нового домена, пользователь сохранит письма, приходящие на прежний адрес почты. Мы понимаем, насколько это важно для каждого человека, и стараемся сделать процесс его перехода максимально простым и удобным», — прокомментировал запуск нового домена Артем Матюшков, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru».

Пользователи могут хранить в одном месте письма всех почтовых ящиков. Аккаунты на новом доменном имени, кроме стандартной квоты на 8 Гб, смогут получить в подарок 128 Гб хранилища в «Облаке Mail.ru» и пользоваться сервисами один месяц без рекламы.Почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса. Для создания новой почты будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или запущенный в 2020 году internet.ru.