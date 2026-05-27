Найден способ снова делать скриншоты на смартфонах HONOR
«Код Дурова» поделился инструкцией по устранению сбоя, из-за которого смартфоны HONOR массово перестали сохранять скриншоты. Сбой возник пару дней назад, и до сих пор не было известно, с чем он связан и как от него избавиться.
Для решения проблемы необходимо зайти в «Настройки», затем в раздел «Пользователи и аккаунты», выбрать Google и нажать кнопку «Синхронизировать сейчас» или «Синхронизировать всё». Если после первого раза делать скриншоты всё равно не получается, нужно повторить попытку позже.
В компании уточнили, что сбой возник из-за ошибочных настроек сервисов Google GMS Cloud, которые отвечают за работу механизма сохранения скриншотов. На личные данные пользователей, фотографии или файлы эта проблема не влияет, а специалисты Google уже знают о ней и занимаются устранением.
Проблема затронула большинство моделей HONOR, работающих под управлением оболочки MagicOS. Не получается сохранять только обычные скриншоты, при этом другие способы захвата экрана — запись экрана, создание длинных скриншотов с прокруткой и создание снимка костяшкой пальца — продолжают функционировать без проблем. Ранее пользователи сообщали, что даже удаление тысяч фотографий и очистка кэша не помогают избавиться от ошибки. Теперь, после синхронизации с аккаунтом Google, проблема должна быть решена, причём не требуется устанавливать какие-либо патчи.
