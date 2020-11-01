Открываем на iPhone переписку с МЧС, а затем нажимаем на аватарку абонента, чтобы раскрыть меню с кнопками быстрых действий.

Нажмите кнопку аудиовызова и сразу сбросьте. Дожидаться вызова необязательно.

Перейдите во вкладку с недавними вызовами в приложении «Телефон». Здесь мы увидим, что МЧС скрывается за коротким номером 6247.

Нажмите кнопку «i» справа от звонка, чтобы перейти в раздел информации о вызове.

В открывшемся окне вы увидите красную кнопку «Заблокировать». Если её нажать, то сообщения от МЧС приходить больше не будут, пока блокировка не будет отменена в системных настройках по пути «Сообщения» > «Заблокированные контакты».







Большинство пользователей сталкивается с назойливыми сообщениями от абонентов, которые скрывают свои номера за названиями отправителя, например МЧС. Сайт TJ поделился интересным способом, который поможет заблокировать подобную рассылку.Вы можете проделать аналогичные действия и с другими абонентами. Если всё получится, то не забудьте рассказать нам об этом в комментариях.