Большинство пользователей сталкивается с назойливыми сообщениями от абонентов, которые скрывают свои номера за названиями отправителя, например МЧС. Сайт TJ поделился интересным способом, который поможет заблокировать подобную рассылку.
Как заблокировать сообщения от МЧС и прочих подобных отправителей
- Открываем на iPhone переписку с МЧС, а затем нажимаем на аватарку абонента, чтобы раскрыть меню с кнопками быстрых действий.
- Нажмите кнопку аудиовызова и сразу сбросьте. Дожидаться вызова необязательно.
- Перейдите во вкладку с недавними вызовами в приложении «Телефон». Здесь мы увидим, что МЧС скрывается за коротким номером 6247.
- Нажмите кнопку «i» справа от звонка, чтобы перейти в раздел информации о вызове.
- В открывшемся окне вы увидите красную кнопку «Заблокировать». Если её нажать, то сообщения от МЧС приходить больше не будут, пока блокировка не будет отменена в системных настройках по пути «Сообщения» > «Заблокированные контакты».
Вы можете проделать аналогичные действия и с другими абонентами. Если всё получится, то не забудьте рассказать нам об этом в комментариях.
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Источник:
В любом случае, я все проделал, посмотрим сработает ли😉
Продал товар — выключил симку.
Аватарка — Информация — Сведения — Заблокировать абонента