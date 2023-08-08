Найден способ законно не платить за отказ от товаров на Wildberries

Александр


Wildberries — один из самых популярных маркетплейсов в России, причём покупателей даже не отпугивает необходимость платить за возврат товаров, которые оказались ненужными. Большинство других площадок более лояльны к отказам, но и на Wildberries в некоторых случаях можно не платить за возврат, даже если при оформлении заказа указана сумма, которая будет списана, если отказаться от получения.

Законодательство позволяет интернет-магазинам и маркетплейсам брать с покупателей возмещение за обратную отправку товаров, если они не подошли или не понравились. Но у этой нормы есть исключение — плату нельзя требовать или списывать с карты в том случае, если товар задержался. Wildberries указывает точную дату, когда товар должен быть доставлен на ПВЗ или курьером, и если доставка задержалась хотя бы на один день, покупатель может отказаться от товара без каких-либо финансовых потерь.



В Wildberries в курсе такого нюанса, поэтому информация о плате за возврат товара исчезает из личного кабинета, если доставка задерживается. Впрочем, зная, как часто Wildberries меняет правила работы, есть вероятность, что деньги всё же будут списаны с карты при отказе, тогда можно попробовать вернуть их через поддержку, сославшись на закон «О защите прав потребителей». Маркетплейс нарушил договор купли-продажи, задержав доставку товара, поэтому покупатель вправе расторгнуть такой договор без какого-либо ущерба для себя.
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