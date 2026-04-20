Найдено неожиданное и очень эффектное применение пустой коробке от смартфона

После покупки нового смартфона многие люди выбрасывают коробку со всем её содержимым. Однако эту, на первый взгляд, ненужную вещь можно использовать для создания необычного светового эффекта. Речь идёт о пластиковой вставке, которая находится внутри коробки и служит для фиксации устройства — этот элемент позволяет превратить обычный смартфон в импровизированный светильник.

Для создания эффекта необходимо извлечь из коробки белую пластиковую вставку. Затем нужно включить на смартфоне фронтальную камеру и положить устройство экраном вниз на эту пластиковую поверхность. Камера при этом должна быть активна, а в помещении нужно выключить свет. В результате на пластике появится переливающееся разноцветное свечение, которое меняется при малейшем движении или изменении угла наклона телефона.Этот визуальный эффект возникает из-за того, что белый пластик рассеивает свет от экрана, а матрица камеры создаёт оптические искажения, формируя цветные разводы. Чем ярче установлена подсветка экрана, тем насыщеннее будет свечение. Эффект можно усилить, если слегка нажимать пальцем на пластик или менять положение смартфона — цвета начнут переливаться, напоминая движение жидкостей или северное сияние. Экспериментировать можно с разными смартфонами: у каждого производителя пластик и настройки фронтальной камеры имеют свои особенности, от которых зависит оттенок и интенсивность свечения.