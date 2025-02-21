Найдено суперполезное расширение для поиска информации в интернете





В сети появилось браузерное расширение, которое значительно упрощает поиск информации в



Расширение называется SwitchSearch доступно для В сети появилось браузерное расширение, которое значительно упрощает поиск информации в интернете . Что круче всего — оно поддерживает как классические поисковые системы, так и новейшие нейросетевые Расширение называется SwitchSearch доступно для Chrome Firefox и некоторых других браузеров. У него минималистичный дизайн — просто кнопки для переключения между поисковиками. Изначально в него встроено несколько наиболее популярных поисковиков, но при желании можно добавить любые другие, которыми вы предпочитаете пользоваться. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как использовать SwitchSearch?





Вбейте в поисковую строку запрос — появится выдача из поисковика, используемого по умолчанию. Нажмите на кнопку расширения (с буквами SWSE) и выберите любой другой поисковик, который вам хочется. После этого вы увидите то, что нашёл он. Для удобства можно вынести кнопку расширения рядом с поисковой строкой, для этого нажмите на него правой кнопкой мыши или тачпада и выберите «Закрепить на панели инструментов».











По умолчанию в SwitchSearch встроен поиск через Google, «Яндекс», Brave и Perplexity. Чтобы добавить что-то ещё, перейдите в настройки расширения (это можно сделать из меню, которое появляется по нажатию правой кнопкой мыши на значок расширения) и укажите наименование поисковика, его адрес и параметр запроса. Параметр можно подсмотреть в адресе, который появляется, когда вы ищете в поисковике ту или иную информацию.



