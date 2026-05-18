Не хотите слушать ИИ-треки на «Яндекс Музыке»? Поставьте браузерное расширение, которое убирает их из плейлиста
Фото Magnific
В «Яндекс Музыке» стремительно растёт доля треков, сгенерированных нейросетями. Согласно независимому расследованию, ежемесячно загружается около 100 тысяч ИИ‑композиций (так называемого нейрослопа), что составляет примерно 40% от всего нового контента, а каждый десятый трек в чартах создан с использованием нейросетей (Suno, Lyria, Udio). Пользователи жалуются, что рекомендательная система «Моей волны» всё чаще подмешивает низкокачественные сгенерированные записи, и отфильтровать их автоматически невозможно, приходится вслушиваться и вручную ставить дизлайки, чтобы они больше не попадали в плейлист.
«Яндекс» не вводит маркировку ИИ‑контента и не позволяет отфильтровывать треки по способу их создания. Директор по контенту и партнёрствам «Яндекс Музыки» Арсений Козымаев заявлял, что в рекомендации попадает любой трек, понравившийся слушателям, независимо от того, как он был записан. Законодательного регулирование в этой сфере тоже нет и пока не предвидится: в апреле 2026 года Госдума отказалась рассматривать законопроект об обязательной маркировке ИИ‑контента.
Эту проблему взялся решить независимый программист, известный на «Хабре» под ником alexeyfv. Он проанализировал 5,7 миллиона профилей исполнителей, сравнил данные с сервисом Deezer (где ИИ‑треки маркируются) и применил модель машинного обучения XGBoost с 15 признаками, включая частоту релизов и принадлежность к лейблам. Выяснилось, что некоторые нейроисполнители публикуют более 90 релизов в день, а определённые лейблы Context Collapse продвигают по несколько сотен ИИ‑проектов. По оценке alexeyfv, сейчас на «Яндекс Музыке» около 140 тысяч ИИ‑артистов, и с каждым днём их становится всё больше.
Программист создал бесплатное браузерное расширение slopless для Chrome и Firefox — оно помечает нейроартистов в веб‑версии «Яндекс Музыка» и автоматически пропускает их треки в «Моей волне». Код этого раширения выложен на GitHub под лицензией MIT.
