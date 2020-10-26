Microsoft продолжает менять внешний вид Windows 10, и не всегда в лучшую сторону. Последние несколько недель пользователи версий 2004 и 20H2 стали замечать, что приложение Параметры изменилось — в нем появилась шапка, где выводится информация об аккаунте и есть быстрый переход к центру обновлений (а также OneDrive и синхронизация с телефоном, если вы ей пользуетесь):
Увы, возможность менять наполнение шапки Microsoft не реализовала, да и на многих ноутбуках шапка настолько велика, что теперь приходится проматывать приложение Параметры, чтобы добраться до определенных пунктов. Ну и в конце концов, кому-то может просто не нравиться новый внешний вид. К счастью, вернуть старый внешний вид все же можно, и достаточно просто. Однако неизвестно, какое время он все еще будет присутствовать в системе, пока Microsoft его не удалит.
Итак, для того, чтобы вернуть старый GUI, вам понадобится утилита ViveTool, скачать которую можно бесплатно на github. Распакуйте архив в удобной для вас папке, после этого нажмите в Проводнике на Файл > Запустить Windows PowerShell > Запустить Windows PowerShell от имени администратора:
В открывшемся окне введите команду .\vivetool.exe addconfig 18299130 0, после чего можете открыть приложение Параметры — оно должно иметь старый вид:
Чтобы вернуть все как было, нужно ввести команду .\vivetool.exe addconfig 18299130 2.
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если до такого барахла обновится — использую инфу)