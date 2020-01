В Windows 10, начиная с релиза, есть несколько проблем, с которыми пользователи сталкиваются вне зависимости от версии ОС. Исправляются они обычно не очень быстро — например, проблемы с меню Пуск ушли лишь полгода назад, когда Microsoft выделила его в отдельный процесс, не связанный с Проводником. И еще одна достаточно массовая проблема — это нерабочий системный поиск. Чтобы решить ее, компания выпустила в своем магазине приложений утилиту Indexer Diagnostics Она показывает наиболее полную информацию о работе поиска в системе, а на вкладке «Search is not working» можно или перезапустить службу поиска, или сбросить ее настройки:На вкладке «Is my file indexed?» можно проверить, индексируется ли нужный вам файл, а на вкладке «What is being indexed?» можно посмотреть, в каких директориях идет поиск, и при желании добавить свои:В общем и целом, это отличная утилита для настройки системного поиска под себя, и она также способна решить базовые проблемы с ним.