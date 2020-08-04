Nearby Share

Компания Google начала добавлять Android-смартфонам функцию Nearby Share. С её помощью можно быстро обмениваться данными между устройствами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.

С 4 августа функция Nearby Share стала доступна смартфонам Google Pixel, а также некоторым моделям Samsung. В ближайшие недели она появится на смартфонах других производителей, а также на хромбуках. По логичной причине Nearby Share будет работать только на устройствах со встроенными сервисами Google.

Активировать Nearby Share можно через настройки:

  • Включите на смартфоне модуль Bluetooth и GPS.
  • Зайдите в системные настройки. Нажмите Google > Подключение устройств > Nearby Share > Включить.
  • Выключить Nearby Share можно там же.

Nearby Share

Как обмениваться файлами и прочими данными с помощью Nearby Share:

  • Запустите какой-либо контент (например, фотографию или веб-страницу).
  • Нажмите «Поделиться» и выберите Nearby Share (возможно, потребуется дополнительно включить эту функцию в процессе обмена).
  • Поднесите свой смартфон к смартфону человека, которому вы хотите отправить контент.
  • В открывшемся окне нажмите на устройство, на которое вы хотите передать данные.
  • Нажмите «Отправить». По завершении отправки нажмите «Закрыть».


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