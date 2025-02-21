Нейросеть Pika делает из обычных видео крутейший сюрреализм

Недавно была запущена нейросеть Pika, предназначение которой заключается в создании потрясающих воображение коротких видеороликов. Идея такова: пользователь загружает обычное видео и какой-нибудь странный объект, а на выходе получает ролик, в котором этот объект встроен в изначальную запись, заменяя собой что-то другое.
К примеру, можно загрузить видео с прогуливающейся на поводке собакой и изображение робота, тогда получится, будто это робот гуляет на поводке. Или классика: человек заливает ролик с собой и заменяет свою голову головой собаки, кота или другого животного — банально, но беспроигрышно. Возможны и гораздо более креативные варианты, всё зависит от фантазии пользователя. Длительность видео не более 5 секунд.
Пользователи Pika делятся друг с другом примерами созданных ими видео. Нейросеть работает в браузере и в отдельном приложении для iPhone. Она бесплатная и доступна в том числе в России.