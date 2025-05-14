Никаких больше переплат: появилась утилита, показывающая самые низкие цены на товары с маркетплейсов

Александр
Энтузиаст с ником vugluscr создал расширение «Шоппер» для хромиуим-подобных браузеров (Chrome, «Яндекс Браузер», Microsoft Edge и десятки других). Оно позволяет увидеть и сравнить цены на один и тот же товар в популярных российских маркетплейсах и интернет-магазинах.

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«Шоппер» поддерживает Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамарет», «Детский мир» в категории детских товаров и «Петрович» в категории «ремонт». В дальнейшем могут быть добавлены другие торговые площадки. Вы находите интересующий вас товар на одном из этих сайтов, и в небольшом сниппете видите цены на него в других местах. Если где-то есть дешевле, можно перейти туда и купить там.



Разработчик рассказывает, что создавал это расширение для себя, а когда оно было готово и оправдало его ожидания, решил поделиться им с другими. По его словам, сам он с помощью своего «Шоппера» примерно в 80% случаев находит более выгодную для себя цену. Расширение бесплатное, не подсовывает рекламу или реферальные ссылки и вообще никак не монетизируется.
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