Разработчик рассказывает, что создавал это расширение для себя, а когда оно было готово и оправдало его ожидания, решил поделиться им с другими. По его словам, сам он с помощью своего «Шоппера» примерно в 80% случаев находит более выгодную для себя цену. Расширение бесплатное, не подсовывает рекламу или реферальные ссылки и вообще никак не монетизируется.
Никаких больше переплат: появилась утилита, показывающая самые низкие цены на товары с маркетплейсов
Александр Кузнецов —
Энтузиаст с ником vugluscr создал расширение «Шоппер» для хромиуим-подобных браузеров (Chrome, «Яндекс Браузер», Microsoft Edge и десятки других). Оно позволяет увидеть и сравнить цены на один и тот же товар в популярных российских маркетплейсах и интернет-магазинах.
Разработчик рассказывает, что создавал это расширение для себя, а когда оно было готово и оправдало его ожидания, решил поделиться им с другими. По его словам, сам он с помощью своего «Шоппера» примерно в 80% случаев находит более выгодную для себя цену. Расширение бесплатное, не подсовывает рекламу или реферальные ссылки и вообще никак не монетизируется.
Разработчик рассказывает, что создавал это расширение для себя, а когда оно было готово и оправдало его ожидания, решил поделиться им с другими. По его словам, сам он с помощью своего «Шоппера» примерно в 80% случаев находит более выгодную для себя цену. Расширение бесплатное, не подсовывает рекламу или реферальные ссылки и вообще никак не монетизируется.
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