Nothing Warp — простейший бесплатный сервис для обмена фотографиями, файлами и ссылками между смартфоном и компьютером

Александр
Компания Nothing немного отвлеклась от разработки смартфонов и выпустила утилиту Warp. С её помощью можно перебрасывать файлы (в том числе фотографии и видео), текст и ссылки между разными устройствами пользователя (например, со смартфона на компьютер или обратно).

На смартфон нужно установить мобильное приложение (доступно в «Play Маркете»), а на компьютер — браузерное расширение, совместимое со всеми браузерами на базе Chromium (Google Chrome, «Яндекс Браузер», Microsoft Edge). В случае со смартфонами поддерживаются только Android-устройства, а компьютер может работать на базе Windows, Linux, macOS или Chrome OS. После установки нужно залогиниться в один и тот же Google-аккаунт и в приложении, и в расширении для браузера.

Как отправлять файлы, текст и ссылки со смартфона:

Откройте файл, выделите текст или удерживайте ссылку до появления меню с опцией «Поделиться». В открывшемся меню выберите Nothing Warp и отправьте.



Нажмите на контент правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите Send with Nothing Warp.



Для просмотра, копирования и скачивания данных нужно открыть приложение (на смартфоне) или нажать на иконку расширения (в браузере на компьютере). Nothing Warp передаёт файлы и прочий контент через облачное хранилище Google, принадлежащее пользователю, поэтому разработчики это утилиты не получают доступ к данным, которые перебрасываются с одного устройства на другое.
