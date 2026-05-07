Новая функция YouTube на iPhone не такая удобная, как её описывали. Вот как это отключить

Фархад


Буквально на днях Google предоставила пользователям iPhone по всему миру бесплатный доступ к режиму «картинка-в-картинке» в приложении YouTube. На бумаге идея хорошая: можно свернуть приложение, продолжить смотреть видео и параллельно отвечать на сообщения, сидеть в браузере или писать заметки. Но в реальной жизни многим это быстро начинает мешать — закрываешь YouTube, а ролик продолжает болтаться поверх интерфейса и воспроизводиться в фоне. Рассказываем, как это отключить.

Лично мне хватило 24 часов, чтобы понять главную проблему просмотра видеороликов в плавающем окне поверх других приложений. Экрана iPhone Pro Max просто не хватает для одновременной работы с двумя окнами. На планшетах и складных смартфонах с другим соотношением сторон эта функция очень полезна, но во всех остальных случаях она больше раздражает.

Например, в ситуациях, когда видео запускалось на пару секунд, чтобы уточнить название нужного гаджета или игры, а по привычному свайпу вверх оно продолжает играть, перекрывая интерфейс других приложений. Смена расположения не спасает ситуацию. Да и постоянно ловить маленькое окно и закрывать его вручную быстро надоедает. К счастью, функция полностью отключается через настройки приложения.

Вот где её искать:
  • Откройте приложение YouTube на iPhone;
  • Нажмите на иконку своего профиля в правом нижнем углу;

  • Перейдите в «Настройки» (шестерёнка в правом верхнем углу);
  • Найдите раздел «Настройки видео и аудио»;

  • Отключите пункт «Картинка в картинке»;
  • Готово!

После этого при сворачивании YouTube видео больше не будет автоматически запускаться поверх системы. Вы всё так же сможете включить эту функцию в любое время в настройках приложения.

Ну, а если вы ещё не получили доступ к функции «картинка в картинке», придётся немного подождать, поскольку Google расплывчато пообещала распространить её среди всех пользователей (кроме США) в ближайшее время.
Комментарии (2)

TheEwb
На планшетах то не всех и удобно... так то
2 часа назад в 19:19
Mers
Mers
Оно работает как-то через раз. Точнее, больше не работает, чем работает.
36 минут назад
