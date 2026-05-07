Новая функция YouTube на iPhone не такая удобная, как её описывали. Вот как это отключить

Буквально на днях Google предоставила пользователям iPhone по всему миру бесплатный доступ к режиму «картинка-в-картинке» в приложении YouTube. На бумаге идея хорошая: можно свернуть приложение, продолжить смотреть видео и параллельно отвечать на сообщения, сидеть в браузере или писать заметки. Но в реальной жизни многим это быстро начинает мешать — закрываешь YouTube, а ролик продолжает болтаться поверх интерфейса и воспроизводиться в фоне. Рассказываем, как это отключить.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Откройте приложение YouTube на iPhone;

Нажмите на иконку своего профиля в правом нижнем углу;

Перейдите в «Настройки» (шестерёнка в правом верхнем углу);

Найдите раздел «Настройки видео и аудио»;

Отключите пункт «Картинка в картинке»;

Готово!

Лично мне хватило 24 часов, чтобы понять главную проблему просмотра видеороликов в плавающем окне поверх других приложений. Экрана iPhone Pro Max просто не хватает для одновременной работы с двумя окнами. На планшетах и складных смартфонах с другим соотношением сторон эта функция очень полезна, но во всех остальных случаях она больше раздражает.Например, в ситуациях, когда видео запускалось на пару секунд, чтобы уточнить название нужного гаджета или игры, а по привычному свайпу вверх оно продолжает играть, перекрывая интерфейс других приложений. Смена расположения не спасает ситуацию. Да и постоянно ловить маленькое окно и закрывать его вручную быстро надоедает. К счастью, функция полностью отключается через настройки приложения.Вот где её искать:После этого при сворачивании YouTube видео больше не будет автоматически запускаться поверх системы. Вы всё так же сможете включить эту функцию в любое время в настройках приложения.Ну, а если вы ещё не получили доступ к функции «картинка в картинке», придётся немного подождать, поскольку Google расплывчато пообещала распространить её среди всех пользователей (кроме США) в ближайшее время.