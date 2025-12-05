Top.Mail.Ru

Новое правило «Госуслуг» — без мессенджера Max могут не пустить. Как обойти ограничение?

В телеграм-каналах появились сообщения о том, что для входа в аккаунт «Госуслуг» теперь обязательна привязка мессенджера Max. Редакция издания «Код Дурова» проверила эту информацию и выяснила, что изменения действительно внедряются, но не для всех пользователей.

Проверка показала, что часть пользователей при попытке входа в «Госуслуги» сталкивается с новым окном, где нет кнопки для пропуска привязки Max. Отказаться от этого шага невозможно — система требует либо привязать существующий аккаунт мессенджера, либо создать новый. У другой части пользователей интерфейс остался прежним — им отображают кнопку «Пропустить», поэтому они могут войти в аккаунт без привязки Max. Это указывает на то, что «Госуслуги» проводят A/B-тестирование. Критерии, по которым система выбирает пользователей для принудительной привязки, неизвестны.



Требование подключить Max к «Госуслугам» не зависит от наличия аккаунта в этом мессенджере. Если он не зарегистрирован, на следующем шага система предложит создать его.

Обойти новое требование возможно. Требование привязки Max появляется только у тех, кто не настроил двухфакторную аутентификацию через приложение-генератор кодов. Пользователи, которые подтверждают вход не SMS, а одноразовым кодом из таких приложений, могут пропустить подтверждение входа через Max. Проблема в том, что для настройки этого метода нужно сначала войти в аккаунт. Выходом может стать использование мобильного приложения «Госуслуг», куда уже выполнен вход, или сайта на компьютере — там кнопка «Пропустить» пока на месте.

Алгоритм обхода ограничения выглядит так: 

Откройте приложение или зайдите на сайт «Госуслуг», в настройках безопасности выберите «Одноразовый код» вместо SMS, настройте приложение-аутентификатор (встроенное в iOS или Google Authenticator на Android). После этого можно будет подтверждать вход в «Госуслуг» с помощью коду из этого приложения.

Пока неизвестно, является ли это временным решением или в будущем привязка мессенджера Max станет обязательной для всех пользователей «Госуслуг» независимо от способа двухфакторной аутентификации.

Минцифры подтвердило, что решено постепенно отказаться от подтверждения входа в «Госуслуги» через SMS в пользу мессенджера Max. Как и многое другое в последнее время, это объясняется защитой от мошенников:

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи „Госуслуг“ непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС — пока это решение касается только входа на „Госуслуги“ через мобильные устройства».

Комментарии

nomer010
Приехали
Сегодня в 16:38
Gocucov83
Вот это поворот!!
Сегодня в 16:49
+694
law
У меня родители допустим не умеют этим всем пользоваться и я управляю их акантами штаф налог оплатить допустим, и как тепрь я буду им помогать?
Сегодня в 17:04
tellurian
+2741
tellurian law
Ехать к ним. Или себе сделать доступ к их учётной записи.
час назад в 18:37
tellurian
+2741
tellurian
Вход на Госуслуги через MAX можно отключить.

— Пользователям iPhone:
Заходим в настройки браузера и активируем ползунок «Запрос версии для компьютера». После этого у вас появится кнопка «Пропустить».

— Для Android-юзеров ситуация сложнее:
Вам все равно придется зайти через Max. После этого зайти в личный кабинет Госуслуг и выбрать выход с подтверждением через СМС или одноразовый код ТОТР (нужно скачать приложение). Или через браузер.
час назад в 18:35
tellurian
+2741
tellurian
Свежая новость

«Госуслуги» будут постепенно отказываться от подтверждения входа по SMS из-за роста мошенничества, — Минцифры.
час назад в 18:41
