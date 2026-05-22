Нужен ли антивирус на компьютере с Windows в 2026 году? Разбираемся обстоятельно и без паники
Фото Magnific
Иногда я помогаю кому‑то настроить новый компьютер или переустановить Windows, и всегда возникает один и тот же вопрос: «А антивирус ставить? Какой лучше?» И каждый раз приходится отвечать с оговорками. В 2026 году ситуация изменилась кардинально по сравнению с началом 2010‑х, когда без «Касперского» или Dr.Web было страшно выходить в интернет. Давайте разберёмся, нужен ли отдельный антивирус современному компьютеру, чем хорош встроенный «Защитник» (он же Microsoft Defender, а ранее Windows Defender) и от каких угроз не спасает ни один сканер.
Что говорит опыт экспертов
Авторитетный технический ресурс How‑To Geek недавно выпустил материал с красноречивым заголовком: «Я перестал использовать сторонние антивирусы в Windows, и вы тоже можете». Defender теперь получает обновления сигнатур несколько раз в день, а его поведенческий анализ и защита в облаке (Cloud‑Delivered Protection) работают на уровне лучших коммерческих решений.
Три главных вопроса о защите компьютера с Windows в 2026 году
Вопрос № 1: «Мне хватит встроенного Defender?»
Правда, но с оговорками. Defender действительно стал сильным игроком. В независимых тестах (AV‑TEST, AV‑Comparatives) он регулярно показывает обнаружение 99–100% широко распространённых вредоносных программ и 97–99% свежих (zero‑day) угроз.
Если вы посещаете популярные сайты, работаете с документами и иногда смотрите кино, не скачиваете взломанные программы и не ползаете по подозрительным форумам, то Defender для вашего ПК полноценная защита.
Вопрос № 2: «Антивирусы сильно нагружают систему?»
Это так. Большинство платных антивирусов сегодня напоминают швейцарские ножи: там есть фаервол, менеджер паролей чистильщик реестра и много чего другого. Вы платите за огромное количество функций, которыми не пользуетесь, а взамен получаете:
— Чрезмерное потребление ОЗУ: некоторые антивирусы «едят» до 1 ГБ оперативной памяти. На ПК с 8 ГБ это больше 12% ресурсов только на фоновое сканирование.
— Тормоза при запуске программ — каждый EXE-файл проверяется «на лету», что особенно критично на старых или бюджетных ПК.
— Панические уведомления из‑за любого ZIP‑архива или взломанной утилиты.
Defender работает намного лучше интегрирован с системой, а потому потребляет намного меньше ресурсов. Кроме того, ему не нужно продать вам лицензию или расширенную подписку.
Вопрос № 3: «Я не хожу на опасные сайты, мне ничего не грозит?»
Вот это — опасное заблуждение. В 2026 году вам не нужно специально искать сомнительные сайты, чтобы поймать заразу. Вредоносный код прячется в разных местах:
— В рекламных баннерах на вполне обычных новостных сайтах.
— В поддельных PDF («счёт от поставщика», «акт сверки» с макросом).
— В бесплатном софте с торрент‑трекеров — вместе с долгожданной программой вы получаете майнер или инфостилер.
— В фишинговых ссылках из мессенджеров и SMS (ваш «друг» вдруг просит перейти по ссылке и что‑то посмотреть).
Если не отключать Defender вручную, он отловит большинство таких угроз и заблокирует или предупредит о возможной опасности.
Фото Magnific
А есть ли сценарии, когда нужен платный антивирус? Да, они есть, но для домашнего ПК — крайне редко.
Корпоративная среда — там нужен централизованный контроль, политики, отчёты, защита почтового сервера. Defender для бизнеса (Microsoft Defender for Endpoint) — платный и мощный, но это другой софт.
Если вы часто скачиваете софт с торрентов, запускаете старые игры с дисков 2000‑х или часто подключаете чужие флешки с непонятными файлами — возможно, имеет смысл добавить второй многовекторный антивирус для периодических проверок.
Очень старый компьютер — Defender уже не обновляется на Windows 8.1 и ещё более старых версиях ОС. Там лучше поставить лёгкий антивирус вроде бесплатных версий Kaspersky или Avast, если они ещё поддерживают вашу ОС. Их защита не такая сильная, как на новых платформах, но сигнатуры вирусов вполне свежие и актуальные.
Для всех остальных случаев дополнительные антивирусы создают больше проблем, чем решают.
Что делать, если вы хотите просто спокойно работать за компьютером? Вот три простых правила:
Не кликайте сомнительные на ссылки из писем и чатов с незнакомцами. Даже если это сообщение будто бы от серьёзной организации, оно вполне может оказаться поддельным.
Обновляйте Windows, но не в первый день выхода апдейта. Обновления безопасности критически важны, но иногда свежие патчи ломают операционную систему. Подождите 2–3 дня (за это время проблемные патчи отзывают обратно), потом ставьте спокойно.
Используйте современный браузер с защитой. Chrome с включённой опцией «Безопасный просмотр» блокирует большинство фишинговых и вредоносных сайтов, не пуская вас на них. Для обычных пользователей связка Defender + Chrome с включеной защитой + здравый смысл даёт тот же уровень безопасности, что и платный антивирус, но без пугающих уведомлений и расхода ресурсов.
А что если ваш ПК поймал вирус?
Отключите интернет и запустите Defender в режиме офлайн‑сканирования:
«Параметры» → «Конфиденциальность и защита» → «Безопасность Windows» → «Защита от вирусов и угроз» → «Параметры сканирования» → «Антивирусная программа в Microsoft Defender (автономная проверка)» → «Выполнить сканирование сейчас».
Если не уверены, что справитесь — несите компьютер к специалисту. Опытный мастер быстро разберётся, удалит вирусы и проверит, не успели ли они навредить.
Вывод
Обычному пользователю домашнего компьютера дополнительный антивирус не нужен. Microsoft Defender в Windows 10 или 11 справляется со всеми современными угрозами почти на пятёрку, не мешает работать, не нагружает систему и не просит деньги. Главная опасность в интернете сейчас — не вирусы и трояны в классическом понимании, а социальная инженерия и фишинг. С ними борются поведенческий анализ и искусственный интеллект (есть у Defender и Chrome) и ваша собственная осторожность. Платные антивирусы остаются нишей для корпоративного сектора и владельцев компьютеро с очень старыми версиями Windows. Лучшее вложение в безопасность сегодня — это резервное копирование важных файлов на внешний накопитель или в облако, поскольку что даже самый лучший антивирус может не спасти от вируса-шифровальщика, если вы сами запустили заражённый файл.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации
- Как слушать в «Яндекс Музыке» треки и альбомы, которых там нет
- Выпущен ReVanced 2.0 — он выжимает максимум из YouTube, TikTok и других приложений
- Ответы на игру «5 букв» от «Т-Банка» («Тинькофф») на сегодня — 6 мая 2026 года
- Как оплачивать приложения, игры и подписки в App Store c 1 апреля 2026 года