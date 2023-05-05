Обладателей Xbox выкинуло из аккаунтов и не пускает обратно. Как решить проблему?

Владельцы игровых консолей Xbox пожаловались, что их разлогинило из учётных записей Microsoft. При попытке залогиниться обратно появляется сообщение об ошибке 0×80a40401: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна».
Проблема затрагивает геймеров в России, но далеко не всех из них выбросило из аккаунтов, у большинства всё в порядке. С чем связана эта проблема, неизвестно, однако способ её решения уже найден:
- Перейдите в меню «Настройки» — «Общие» — «Параметры сети» — «Дополнительные настройки».
- Выберите пункт «Параметры DNS» — «Вручную».
- Поменяйте первый IP-адрес на 178.22.122.100, а второй на 172.22.122.100.
- Перезагрузите консоль.
Этот способ не работает у некоторых игроков. Скорее всего, Microsoft уже в курсе проблемы и в ближайшее время устранит её. Использовать сторонние DNS-адреса опасно, это может привести к перехвату трафика и угону аккаунтов.