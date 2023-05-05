Обладателей Xbox выкинуло из аккаунтов и не пускает обратно. Как решить проблему?

Александр


Фото: DTF.ru

Владельцы игровых консолей Xbox пожаловались, что их разлогинило из учётных записей Microsoft. При попытке залогиниться обратно появляется сообщение об ошибке 0×80a40401: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна».

Проблема затрагивает геймеров в России, но далеко не всех из них выбросило из аккаунтов, у большинства всё в порядке. С чем связана эта проблема, неизвестно, однако способ её решения уже найден:

  1. Перейдите в меню «Настройки» — «Общие» — «Параметры сети» — «Дополнительные настройки».
  2. Выберите пункт «Параметры DNS» — «Вручную».
  3. Поменяйте первый IP-адрес на 178.22.122.100, а второй на 172.22.122.100.
  4. Перезагрузите консоль.

Этот способ не работает у некоторых игроков. Скорее всего, Microsoft уже в курсе проблемы и в ближайшее время устранит её. Использовать сторонние DNS-адреса опасно, это может привести к перехвату трафика и угону аккаунтов.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Hisense представила необычный телевизор-монитор с QLED-дисплеем
Xiaomi представила 86-дюймовый телевизор с поддержкой IMAX и Dolby Atmos. Невозможно не захотеть его
Выпущен дешёвый телевизор OnePlus TV Y1S с мощной начинкой

Рекомендации

Рекомендации

Общаться с ChatGPT теперь можно прямо в Telegram
Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay (ОБНОВЛЕНО)
Как скачать Brawl Stars на iPhone в 2023 году
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии