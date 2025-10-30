Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Обновленный «Пуск» в Windows 11: как активировать уже сейчас

Александр
Компания Microsoft начала развертывание обновленного меню «Пуск» для Windows 11 версий 24H2 и 25H2 через необязательное обновление KB5067036. Главное улучшение — отмена разделения на две вкладки, что было одним из самых критикуемых элементов интерфейса.

Что меняется в новом меню «Пуск»:

 — Единое пространство вместо разделения на «Закрепленные» и «Все приложения»
 — Возможность полного отключения раздела «Рекомендовано»
 — Три режима отображения списка приложений: сетка, список или категории
 — Увеличенное пространство для закрепленных ярлыков

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пошаговая инструкция по активации:

Откройте «Параметры» → «Центр обновления Windows», нажмите «Проверить наличие обновлений» и установите доступное обновление KB5067036.



Скачайте утилиту ViVeTool с GitHub, распакуйте архив в удобную папку (например, C:\ViveTool).

Откройте командную строку от имени администратора (например, набрав cmd в поиске и выбрав соответствующую опцию запуска).

В командной строке впишите команду cd /d "C:\ViVeTool" и нажмите Enter.

Впишите команду vivetool /enable /id: 57048231,47205210,56328729,48433719 и нажмите Enter. Убедитесь, что в командной строке появилось сообщение Successfully set feature configuration. Перезагрузите компьютер. После перезагрузки меню «Пуск» будет обновлено.



Вместе с новым «Пуском» активируется переработанный индикатор батареи для ноутбуков и другие косметические улучшения интерфейса.

Если потребуется отключить это нововведение, выполните описанные выше действия, использовав на последнем шаге команду vivetool /disable /id: 57048231,47205210,56328729,48433719

Важно понимать, что новое меню «Пуск» пока находится в тестовом режиме, поэтому рекомендуется создать точку восстановления системы перед активацией. Официальный глобальный релиз этого нововведения запланирован на ноябрь 2025 года.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Microsoft сломала апгрейд Windows: как теперь обновиться до Windows 11
Microsoft прикрыла установку Windows 11 без учетной записи
Microsoft раскрыла дальнейшую судьбу консолей Xbox

Рекомендации

Рекомендации

Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
В России умные гаджеты Tuya перестали работать с Алисой. Как всё исправить
Ответы на игру «5 букв» от «Т-Банка» («Тинькофф») на сегодня — 27 октября 2025 года
Т-Банк вернул Apple Pay в Россию. Как работает бесконтактная оплата с iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+249
Виктор Пересвет
Только хардкор, только «Кллассический» пуск из Windows ХР!!! Что непонятно им? Пытаются запихнуть ярлыки с рабочего стола в меню Пуск? Зачем?
час назад в 15:33
#