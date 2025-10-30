Обновленный «Пуск» в Windows 11: как активировать уже сейчас

Что меняется в новом меню «Пуск»:
— Единое пространство вместо разделения на «Закрепленные» и «Все приложения»
— Возможность полного отключения раздела «Рекомендовано»
— Три режима отображения списка приложений: сетка, список или категории
— Увеличенное пространство для закрепленных ярлыков
Откройте «Параметры» → «Центр обновления Windows», нажмите «Проверить наличие обновлений» и установите доступное обновление KB5067036.
Скачайте утилиту ViVeTool с GitHub, распакуйте архив в удобную папку (например, C:\ViveTool).
Откройте командную строку от имени администратора (например, набрав cmd в поиске и выбрав соответствующую опцию запуска).
В командной строке впишите команду cd /d "C:\ViVeTool" и нажмите Enter.
Впишите команду vivetool /enable /id: 57048231,47205210,56328729,48433719 и нажмите Enter. Убедитесь, что в командной строке появилось сообщение Successfully set feature configuration. Перезагрузите компьютер. После перезагрузки меню «Пуск» будет обновлено.
Вместе с новым «Пуском» активируется переработанный индикатор батареи для ноутбуков и другие косметические улучшения интерфейса.
Если потребуется отключить это нововведение, выполните описанные выше действия, использовав на последнем шаге команду vivetool /disable /id: 57048231,47205210,56328729,48433719
Важно понимать, что новое меню «Пуск» пока находится в тестовом режиме, поэтому рекомендуется создать точку восстановления системы перед активацией. Официальный глобальный релиз этого нововведения запланирован на ноябрь 2025 года.