Обязательно включите эту функцию, если вы спите в Apple Watch. Так вы точно не пропустите будильник

Фархад


Многие владельцы Apple Watch используют часы для отслеживания сна и надевают их на ночь. С одной стороны это удобно: вибрация будильника мягко будит и не мешает окружающим, а умный гаджет фиксирует данные о здоровье. Но есть нюанс — если часы на руке, будильник на iPhone по умолчанию не срабатывает, а во время сна вибрацию на запястье можно не прочувствовать. Как выяснилось, проблема довольно массовая, из-за чего инженеры Apple решили внедрить дублирующий будильник для iPhone. Рассказываем, как его настроить.

Чем полезна эта функция? Допустим, вы крепко спите в часах, переведенных в беззвучный режим. И если вы не среагируете на довольно мягкую вибрацию, то можете проспать важную встречу. А в случае установки дублирующего будильника на iPhone, вам точно придётся проснуться.

Начнём с того, что функция второго будильника появилась в iOS 26.4, поэтому вам нужно обновиться, если вы планируете ей пользоваться. Также вам заранее нужно активировать «Сон» в приложении «Здоровье» и выставить нужные таймеры, если вы до этого не пользовались этой функцией.



Теперь переходим к настройке дублирующего будильника на iPhone:
  • Откройте приложение «Часы» на iPhone и перейдите в раздел «Сон»;
  • Найдите текущее расписание и нажмите «Изменить»;

  • В самом низу настроек будильника появится переключатель «Всегда воспроизводить на iPhone»;
  • Активируйте этот тумблер;
  • Готово!


После этого при активном расписании сна будильник будет срабатывать одновременно и на iPhone, и на Apple Watch. Важно: эта опция работает именно с расписанием сна. Если использовать обычный разовый будильник, смартфон дублировать часы не будет.

Согласитесь, это простая, но критически полезная функция, которая сводит шанс проспать к минимуму, даже если часы не справятся с пробуждением.
Рекомендации

