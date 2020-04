Поход на концерт — отличный способ развлечься. В период пандемии этого сделать нельзя, но организаторы и музыканты нашли решение - проводить их в виде стримов.

Самый яркий онлайн-концерт — «Единый мир: дома вместе» с Леди Гагой, Билли Айлиш, Полом Маккартни и другими известными музыкантами, прошедший 18 апреля. Но он не единственный. Называем концерты, которые еще не прошли и которые стоит посмотреть.

Алиса. Легендарная рок-группа в онлайн-кинотеатре

Когда: 24 апреля

Где: Wink

Время (МСК): 20:00

Ленинградская рок-группа вместе с солистом Константином Кинчевым дадут концерт в родном городе, а транслироваться он будет в онлайн-кинотеатре.

Это будет полноценный концерт с профессиональными звуком, светом и видеосопровождением. Коллектив выступит с программой Посолонь, альбом группы с таким названием вышел в 2019 году. Песни будут исполнены в том порядке, по которому они расположены в альбоме.

Алиса - не единственные, кто выступает на Wink. На площадке проходит онлайн-концерт каждую пятницу. Уже выступили Тимати, Полина Гагарина и Ария.

PlayOn Fest. Тут будут Эд Ширан, Green Day, Coldplay и Bruno Mars

Когда: 24-26 апреля

Где: YouTube

Время (МСК): 19:00-07:00

В Warner Music Group позаботились, чтобы люди не скучали. По североамериканскому восточному времени, фестиваль будет идти три дня с 12:00 до 00:00. Программа тоже насыщенная. На нем выступят 65 артистов и творческих объединений.

Список участников шокирует! Среди них:

Эд Ширан; Bruno Mars; Panic! at the Disco; Cardi B; Green Day; Coldplay; the Flaming Lips; Korn; A Boogie Wit Da Hoodie; Roddy Ricch; Lil Uzi Vert; Paramore; Death Cab for Cutie; Twenty One Pilots; Weezer; David Guetta; Чарли Пут; Wiz Khalifa.

Бруно Марс в Театре Аполлона в Гарлеме, Нью-Йорк. 2017 год.

На фестивале будут представлены кадры с артистами, выступающими на культовых музыкальных площадках. Так, Бруно Марс появится в Театре Аполлона в Гарлеме, Нью-Йорк. Вживую он там выступал в 2017 году. Какие композиции исполнят Эд Ширан, Wiz Khalifa, David Guetta и другие звезды, неизвестно.

«Хлеб»: никаких шашлындосов, сидите дома

Когда: 25 апреля

Где: Яндекс.Эфир

Время (МСК): 19:00

Группа «Хлеб» может быть вам известна по песням «Плачу на техно» или «Шашлындос». На YouTube клипы на них собрали 7 и 18 миллионов просмотров соответственно, а на канале коллектива 1,27 миллиона подписчиков. Жанр музыки «Хлеба» — комедийный рэп, хип-хоп с элементами сатиры и пародии.

Группа уже отреагировала на коронавирус, выпустив второй клип «Плачу на техно» совместно с Cream Soda. В нем герои танцуют на балконах, а пустые улицы коммунальщики обрабатывают антисептиками — в общем, апрель 2020 года. В нем есть даже «толстяк» из Little Big, зацените:

Diplo: диджей из Major Lazer стримит на Ютубе

25 числа будет второй ход — группа исполнит свои главные хиты на Яндекс.Эфире. Можете потанцевать под них как в последнем клипе коллектива. Возможно, там они исполнят свою новую песню про Улан-Удэ, которую совсем недавно затизерили в соцсетях.

Когда: 24, 25, 26, 28 апреля

Где: Instagram, Twitch, and YouTube

Время (МСК): 05:00

Американский диджей и музыкальный продюсер Томас Уэсли Пенц входит в трио Major Lazer. Возможно, вы знаете их трек Lean On.

Дипло также выступает сольно и делает это успешно. Например, его клип Get It Right, совместный с датской певицей MØ, собрал 35 миллионов просмотров на YouTube.

Таким был один из последних концертов Diplo на YouTube.



В период пандемии Пенц стабильнее всех устраивает онлайн-концерты. Происходит это следующим образом: музыкант запускает треки один за другим, а сам находится в кадре с психоделическим фоном. Можно и послушать музыку, и залипнуть на картинку.

Музыкальный фестиваль на Twitch. Да, там есть не только игры

Когда: 25 апреля

Где: Twitch

Время (МСК): 23:00

Онлайн-концерт пройдет на главной площадке для стримеров. Можете заглянуть, если вы проводите на ней много времени. Имена выступающих вряд ли вам что-то скажут: Нета Барзилай, Flora Cash, Hanson, Milck. Но вдруг вы устали от стримов игр, а уходить с «твича» не хочется.

Линдсей Элл. Девушка с гитарой

Когда: 26 апреля

Где: Facebook Live

Время (МСК): 04:00

Канадская певица выступает в жанре кантри-музыки. Ее музыка — сочетание поп, рока и блюза. Кроме того, она сама играет на гитаре.

Скорее всего, вы не знали о ее существовании до этой статьи. Но вдруг вам понравится, как девушка поет под гитару. Ее последний клип — I Don’t Love You. Там мощный припев.

Altísimo Live Festival. Помните Despacito?

Когда: 2 мая

Где: Facebook Live, YouTube, Twitch, Twitter

Время (МСК): 00:00 МСК

На фестивале выступят звезды латиноамериканской музыки. Главная из них — Луис Фонси, известный по клипу Despacito. Только не говорите, что не знаете о нем. Клип собрал 6 миллиардов (не миллионов!) просмотров и разлетелся по всему интернету в 2017 году.

Для нас Фонси — пожалуй, единственная звезда на фестивале. Другие имена вам вряд ли что-нибудь скажут. Но мало ли в 00:00 вы не будете спать и не найдете себе развлечение. Посмотреть фестиваль можно будет аж на четырех площадках.