Операторы связи выдают виртуальные номера. В чём их польза и вред?

Мало кто знает об этом, но у большинства российских операторов мобильной связи можно получить виртуальный номер. Он не привязан к конкретной SIM-карте, поскольку работает как посредник: звонки по этому номеру и отправленные на него SMS-сообщения будут переадресовываться оператором на ваш постоянный номер.Получить виртуальный номер можно в мобильном приложении оператора или отправкой специального USSD-кода, отключить точно так же. Оператор может брать абонентскую плату за эту услугу (обычно около 50 рублей в месяц), а некоторые операторы позволяют за дополнительную плату выбрать «красивый» виртуальный номер.Виртуальный номер может пригодиться вам, если вы не хотите «светить» свой основной номер телефона (например, из-за опасений, что вас будут беспокоить звонками или спамерской рассылкой). Его можно использовать при размещении объявлений, оформлении скидочных карт, регистрации в сервисах, которыми нужно воспользоваться один раз. Когда этот номер становится не нужен, его можно отключить, а когда он снова потребуется, можно подключить ещё раз, но прежний номер вам, скорее всего не выдадут, поскольку происходит их постоянная ротация между абонентами.Существуют и определённые риски. Например, может приходить спам от тех сервисов, в которых кто-то зарегистрировался с номером, который впоследствии был выдан вам. Также не стоит использовать временный номер для регистрации в сервисах, которыми вы планируете активно пользоваться в дальнейшем. Если номер будет уже не у вас, вы не сможете восстановить доступ к сервису, зато в него может залогиниться посторонний человек и увидеть все сохранённые вами данные или воспользоваться вашей банковской картой, если вы её добавили туда и забыли отвязать.