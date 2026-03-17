Optimize Windows — крутейшая утилита для автоматической настройки системы одним кликом

Пользователи Windows 10 и 11 получили новый бесплатный инструмент для автоматической оптимизации системы под названием Optimize Windows . Утилита предназначена для тех, кто хочет ускорить работу компьютера без необходимости вручную разбираться с настройками и реестром. Разработчик позиционирует её как простое решение, которое берёт на себя все задачи по настройке ОС, что особенно актуально для владельцев старых ноутбуков или геймерских ПК и всех, кого не устраивает изначальная тяжеловесность Windows.

Программа Optimize Windows выполняет комплексную очистку и настройку: автоматически удаляет предустановленный производителем софт (блокировщики, пробные версии программ) и отключает ненужные системные службы, работающие в фоновом режиме. Кроме того, она выключает телеметрию и различные модули сбора данных, которые по умолчанию активны в Windows. В результате система перестаёт тратить ресурсы на лишние функции и отправку диагностической информации.Особое внимание в утилите уделено повышению производительности в играх. Она включает аппаратное ускорение графического процессора и применяет ряд скрытых настроек, которые вручную менять долго и сложно. Это позволяет выжать максимум возможностей даже из слабых ПК, снижая нагрузку на процессор и оперативную память за счёт отключения визуальных эффектов и фоновых процессов.Среди дополнительных функций есть возможность установки операционной системы без аккаунта Microsoft, используя локальную учётную запись. Инструмент также ускоряет процесс развёртывания Windows, пропуская этапы, которые обычно замедляют установку. Весь набор настроек применяется автоматически, превращая стандартную систему в более лёгкую и быструю. Главное преимущество новой утилиты — максимальная автоматизация процесса и интуитивно понятный интерфейс, рассчитанный на обычных пользователей, которые не хотят разбираться в технических деталях.