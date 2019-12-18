Обновлённая версия клавиатуры Gboard перестала работать на некоторых моделях смартфонов Xiaomi. Пользователи пишут в Play Маркете гневные отзывы и ругают разработчика — компанию Google.







При попытке набрать текст выходит сообщение «В приложении Gboard произошла ошибка», и больше ничего не происходит, можно лишь отправить отчёт разработчикам. Нескольким людям даже пришлось сбрасывать свои смартфоны к заводским настройкам, поскольку они не смогли ввести пароль или PIN-код для разблокировки экрана. Также есть те, кто теперь не может переписываться — им приходится отправлять друзьям голосовые сообщения и объяснять, что случилось.







В скором времени Google выпустит ещё одно обновление Gboard, которое устранит эту проблему, ну а пока можно попробовать решить вопрос самостоятельно.



Проверьте обновление



Зайдите в Play Маркет и проверьте, доступна ли вам обновлённая версия Gboard. Если есть — установите её и проверьте, откроется ли клавиатура.



Скачайте другую клавиатуру



Зайдите в Play Маркет или другой магазин приложений и установите любую другую клавиатуру (например, Swifkey).



Вернитесь к старой версии



Зайдите в настройки, перейдите к списку установленных приложений, найдите Gboard и удалите обновление — это вернёт старую версию клавиатуры, с которой не возникает ошибка.



Сброс



Если ничего из вышеперечисленного не помогло (что вряд ли), сбросьте смартфон к заводским настройкам — это вернёт старую версию клавиатуры. После сброса на некоторое время отключите автообновления приложений и не обновляйте Gboard вручную.







