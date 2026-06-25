Отключите эти две бесполезные настройки Android — смартфон будет держать заряд намного лучше

Вы наверняка замечали, что аккумулятор вашего смартфона разряжается быстрее обычного во время поездок и прогулок. Дело в функциях поиска Wi-Fi и Bluetooth, которые активны по умолчанию и постоянно пробуждают радиомодули, заставляя их расходовать заряд.Поиск (или сканирование) Wi‑Fi и Bluetooth помогает приложениям и сервисам геолокации определять ваше местоположение с высокой точностью, особенно в помещениях, где GPS работает плохо. Смартфон находит ближайшие сети и устройства даже при выключенных модулях беспроводной связи и передаёт системным службам данные о своём местоположении. Это удобно для навигаторов, погодных виджетов и других приложений, но цена такого удобства — постоянный фоновый опрос эфира, который существенно ускоряет разрядку аккумулятора.Чтобы избавиться от лишнего расхода заряда, зайдите в «Настройки» → «Местоположение» → «Дополнительные настройки» (или «Службы местоположения», в зависимости от версии системы). В этом разделе найдите переключатели «Поиск Wi‑Fi» и «Поиск Bluetooth» (или что-то подобное) и деактивируйте их. После этого выключенные модули Wi‑Fi и Bluetooth не будут работать в фоне, а смартфон перестанет тратить ресурсы на бесполезные обращения к сетям устройствам поблизости.Вы сразу заметите прирост времени автономной работы — смартфон перестанет «просыпаться» без надобности. Это никак не скажется на подключении к Wi-Fi дома и в публичных местах, а также на взимодействии с Bluetooth-устройствами (беспроводными наушниками и т. п.) Если же вам требуется максимальная точность геопозиции (например, при навигации внутри зданий), вы всегда сможете включить поиск обратно.