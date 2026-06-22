Отключите эту сомнительную фичу Windows, и ваш накопитель проживёт намного дольше
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Инженер-конструктор и технический журналист Чандравир Матур из XDA Developers опубликовал результаты расследования, посвящённого влиянию режима гибернации на ресурс твердотельных накопителей в Windows 11. Поводом для исследования послужило замедление работы его ПК после нескольких циклов пробуждения из гибернации — система перестала радовать быстрым откликом, которым славится загрузка с SSD. Изучив диагностические данные накопителя, Матур пришёл к выводу, что использование гибернации заметно сокращает ресурс флеш-памяти, особенно на компьютерах с большим объёмом оперативной памяти.
Механизм проблемы прост: при переходе в режим гибернации Windows 11 извлекает всё содержимое оперативной памяти и записывает его на системный диск в скрытый файл hiberfil.sys. В отличие от спящего режима, где данные остаются в ОЗУ при минимальном питании, гибернация полностью обесточивает систему, сохраняя своё состояние на накопителе. Для компьютера с 32 ГБ ОЗУ это означает, что при каждом переходе в гибернацию на SSD записывается около 32 ГБ данных. При двух таких циклах в день годовой объём дополнительных записей достигает 23,36 ТБ. Хотя для многих современных SSD с ресурсом 600 ТБ и более это не выглядит критичным, на практике к нагрузке от гибернации добавляются файлы обновлений Windows, кэш браузера, установка игр и приложений. Когда диск заполнен на 75–80%, алгоритмы выравнивания износа работают менее эффективно, концентрируя нагрузку на ограниченном количестве свободных блоков и ускоряя их деградацию.
Матур выявил точную причину замедления системы после гибернации. При интенсивной записи данных из ОЗУ на диск перегружается быстрый SLC-кэш накопителя, и часть информации начинает записываться в более медленную TLC-память. Это создаёт дополнительную тепловую нагрузку на контроллер SSD, что может приводить к троттлингу и, как следствие, к замедлению последующих загрузок системы. Чтобы предотвратить ускоренный износ SSD и освободить место на диске (файл hiberfil.sys может занимать десятки гигабайт), Матур рекомендует отключить гибернацию. Сделать это можно через командную строку, запущенную от имени администратора: выполните команду powercfg.exe /hibernate off.
После этого можно будет либо полностью выключать компьютер, либо уводить его в сон для более быстрого включения с сохранением состояния всех запущенных программ.
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