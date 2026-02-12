Top.Mail.Ru

Перечислены все популярные способы развода при покупке смартфона. Как не попасться на уловки продавцов?

Редакция Mobile-Review изучила обращения читателей и выявила наиболее частые схемы, с которыми сталкиваются покупатели смартфонов в розничных сетях. К базовой цене устройства автоматически добавляются страховки, подписки и услуги по настройке. Продавцы рассчитывают на то, что покупатель постесняется спорить на кассе, в результате человек платит не только за смартфон, но и за ненужные ему опции.

Одна из распространённых схем — расхождение цены на витрине и суммы в чеке. Продавец может сослаться на окончание акции или устаревший ценник. Однако по закону ценник является публичной офертой, и магазин обязан продать товар по указанной на нём стоимости. Аналогичная ситуация возникает с «обязательными» комплектами: покупателю заявляют, что смартфон продаётся только вместе с аксессуарами, но статья 16 закона «О защите прав потребителей» прямо запрещает навязывание дополнительных товаров.

При оформлении кредита или рассрочки в договор часто включают скрытые комиссии и страховки. Покупатель обнаруживает переплату только при получении первого графика платежей. Информация о дополнительных услугах обычно размещается мелким шрифтом на последних страницах. Отказаться от страховки можно в течение «периода охлаждения», который составляет 30 дней.

Под видом акции потребителю могут продать восстановленный аппарат. Отметка о том, что устройство было в употреблении, иногда нанесена нечитаемым шрифтом. Согласно статье 10 закона «О защите прав потребителей», продавец обязан предоставлять достоверную информацию о товаре, а если покупателя ввели в заблуждение, он вправе требовать возврата денег.

Схема trade-in содержит риски занижения стоимости старого устройства. Магазин оценивает аппарат значительно ниже рыночной цены, а в договоре указывает, что сданный товар подлежит утилизации. Более выгодным вариантом часто становится самостоятельная продажа через онлайн-барахолки. 

Дополнительные гарантии и платные профилактики, которые предлагают в магазина за доплату, во многих случаях дублируют законные права потребителя.

В случае конфликта следует обращаться к администратору и ссылаться на конкретные статьи закона.  Знание базовых прав потребителя позволяет избежать эти ловушки и приобрести смартфон без переплат.
