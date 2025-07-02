«Сбербанк» позволил перейти на бесплатное обслуживание карты. Как это сделать?





С 1 июля 2025 года «Сбербанк» сделал бесплатным обслуживание дебетовых «СберКарт», включая молодежные. Это изменение отменяет прежние требования: ранее карта была бесплатной только при ежемесячных покупках от 5000 рублей или оформлении подписки, иначе взималась плата в 150 рублей в месяц. Теперь комиссия за обслуживание отменена для всех без исключений. С 1 июля 2025 года «Сбербанк» сделал бесплатным обслуживание дебетовых «СберКарт», включая молодежные. Это изменение отменяет прежние требования: ранее карта была бесплатной только при ежемесячных покупках от 5000 рублей или оформлении подписки, иначе взималась плата в 150 рублей в месяц. Теперь комиссия за обслуживание отменена для всех без исключений. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Клиенты без подписок получили дополнительные преимущества. Для них увеличен лимит на переводы другим людям внутри «Сбербанка» — теперь он составляет 300 000 рублей в месяц. Кроме того, важным новшеством стала отмена комиссий за платежи за коммунальные услуги — теперь они также полностью бесплатны.Новые карты автоматически выпускаются с обновленным тарифом. Владельцам уже действующих старых «СберКарт» не нужно перевыпускать пластик: они могут вручную обновить условия обслуживания через приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо выбрать карту, перейти в раздел «Условия тарифа» и нажать опцию «Знаем, как сделать выгоднее. Обновите тариф бесплатно».Альтернативный способ обновления тарифа — выпуск новой виртуальной карты (без пластика). При оформлении такой карты условия обслуживания автоматически изменяются на новые, что позволяет держателям старых карт получить все преимущества без замены физического носителя.