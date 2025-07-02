«Сбербанк» позволил перейти на бесплатное обслуживание карты. Как это сделать?

Александр


С 1 июля 2025 года «Сбербанк» сделал бесплатным обслуживание дебетовых «СберКарт», включая молодежные. Это изменение отменяет прежние требования: ранее карта была бесплатной только при ежемесячных покупках от 5000 рублей или оформлении подписки, иначе взималась плата в 150 рублей в месяц. Теперь комиссия за обслуживание отменена для всех без исключений.

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Клиенты без подписок получили дополнительные преимущества. Для них увеличен лимит на переводы другим людям внутри «Сбербанка» — теперь он составляет 300 000 рублей в месяц. Кроме того, важным новшеством стала отмена комиссий за платежи за коммунальные услуги — теперь они также полностью бесплатны.

Новые карты автоматически выпускаются с обновленным тарифом. Владельцам уже действующих старых «СберКарт» не нужно перевыпускать пластик: они могут вручную обновить условия обслуживания через приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо выбрать карту, перейти в раздел «Условия тарифа» и нажать опцию «Знаем, как сделать выгоднее. Обновите тариф бесплатно».



Альтернативный способ обновления тарифа — выпуск новой виртуальной карты (без пластика). При оформлении такой карты условия обслуживания автоматически изменяются на новые, что позволяет держателям старых карт получить все преимущества без замены физического носителя.
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Комментарии

migachevm
+189
migachevm
неужели Греф наелся чтоли?😂
Сегодня в 14:35
#
+12
Dubshtein
Нет такой кнопки =(
Сегодня в 15:00
#
Hello!
+758
Hello!
У меня обновление до Сберкарты, с бесплатным обслуж при тратах 5000
Сегодня в 16:20
#
+936
Paspartu
Останусь на старом тарифе.
Хочу платить больше
час назад в 18:22
#