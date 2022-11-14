Госуслуги Россия

Показать права гаишнику теперь можно через «ВКонтакте». Вот как это работает

Александр



«Госуслуги» запустили тестовую версию мини-приложения «Госуслуги Авто» в социальной сети «ВКонтакте». С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение.

Как пользоваться:

  • Зайдите в приложение «ВКонтакте»
  • Во вкладке «Сервисы» откройте мини-приложение «Госуслуги»
  • Выберите раздел «Авто»
  • Авторизуйтесь через «Госуслуги»
  • В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети

Мини-приложение «Госуслуги Авто» позволяет:

  • Предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение
  • Предъявить сотруднику ГИБДД электронный СТС
  • Передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их
  • Просмотреть документы на автомобиль


Электронные права и СТС сформируются в виде QR-кода, который сотрудник ГИБДД считает специальным устройством. Права отображаются как три сменяющих друг друга QR-кода, для корректного распознавания инспектор должен отсканировать их все. Если возникнут сложности или перебои, инспектор вправе попросить оригиналы документов, поэтому их нужно иметь при себе.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Водителям разрешили предъявлять электронные права в смартфоне. Как воспользоваться?
Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
Какие iOS-приложения россиянам стоит сохранить «про запас» прямо сейчас, и как это сделать

Рекомендации

Рекомендации

10 мудрых способов использовать NFC-метки
Как скачать из «ВКонтакте» все свои данные: сообщения, фотографии и многое другое
Как заказать товар без предоплаты на Wildberries. Заплатить можно при получении
Гид по фотосъемке на смартфон: лучшие приложения, советы, инструкции

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии