Показать права гаишнику теперь можно через «ВКонтакте». Вот как это работает





«Госуслуги» запустили тестовую версию мини-приложения «Госуслуги Авто» в социальной сети «ВКонтакте». С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение.



Как пользоваться:





Зайдите в приложение «ВКонтакте»

Во вкладке «Сервисы» откройте мини-приложение «Госуслуги»

Выберите раздел «Авто»

Авторизуйтесь через «Госуслуги»

В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети

Предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение

Предъявить сотруднику ГИБДД электронный СТС

Передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их

Просмотреть документы на автомобиль

Мини-приложение «Госуслуги Авто» позволяет:Электронные права и СТС сформируются в виде QR-кода, который сотрудник ГИБДД считает специальным устройством. Права отображаются как три сменяющих друг друга QR-кода, для корректного распознавания инспектор должен отсканировать их все. Если возникнут сложности или перебои, инспектор вправе попросить оригиналы документов, поэтому их нужно иметь при себе.