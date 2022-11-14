Показать права гаишнику теперь можно через «ВКонтакте». Вот как это работает

«Госуслуги» запустили тестовую версию мини-приложения «Госуслуги Авто» в социальной сети «ВКонтакте». С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение.
Как пользоваться:
- Зайдите в приложение «ВКонтакте»
- Во вкладке «Сервисы» откройте мини-приложение «Госуслуги»
- Выберите раздел «Авто»
- Авторизуйтесь через «Госуслуги»
- В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети
Мини-приложение «Госуслуги Авто» позволяет:
- Предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение
- Предъявить сотруднику ГИБДД электронный СТС
- Передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их
- Просмотреть документы на автомобиль
Электронные права и СТС сформируются в виде QR-кода, который сотрудник ГИБДД считает специальным устройством. Права отображаются как три сменяющих друг друга QR-кода, для корректного распознавания инспектор должен отсканировать их все. Если возникнут сложности или перебои, инспектор вправе попросить оригиналы документов, поэтому их нужно иметь при себе.