Полностью контролируем интернет! Как одним кликом разрешить или запретить доступ к сети любой программе





Встроенный в Windows сетевой экран (он файрвол или брандмауэр) никак не настраивается и работает непонятно как. По сути он просто запрещает хакерскую сетевую активность, но контролировать с его помощью доступ программ к интернету не получится, хотя это очень полезная возможность.



По своему опыту могу сказать, что Simplewall — один из самых простых в использовании и интуитивно логичных файрволов. Он бесплатный, не содержит рекламы и разблокирующихся за деньги функций, его код открыт и опубликован на гитхабе, поддерживается русский язык. Его можно включить или отключить одной кнопкой и так же просто запретить доступ к сети любой программе или перенести её из списка разрешённых к запрещённым и обратно.



Simplewall после запуска предлагает включить фильтрацию трафика через себя и спрашивает, нужно ли отключить встроенный в Windows файрвол. При отключении фильтрации системный файрвол можно включить обратно.



Simplewall определяет, когда программа или игра обращается на какой-либо сервер и запрашивает разрешение на это действие. Если разрешить, программа добавляется в список тех, которым разрешён доступ в сеть (что логично), а если запретить, то в список тех, которым запрещён (снова логично). Парой кликов можно перенести одну или несколько программ из одного списка в другой, соответственно для неё поменяются правила фильтрации трафика.







Благодаря Simplewall можно разрешить доступ в интернет только тем программам, которым действительно это нужно, и пресечь обращение к сети различным жучкам, шпионам и софту, который собирает какие-то сведения о компьютере или пользователе и передаёт их своим разработчикам. При тонкой и грамотной настройке фильтрации потребление интернет-трафика сократится, а скорость интернета для полезных программ будет выше, поскольку их работе не будет мешать бесполезный софт.





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