Популярный мессенджер замедляет видеокарту. Как решить проблему?

Обладатели геймерских ПК заметили, что программа Discord может снижать производительность некоторых видеокарт. В случае с картами NVIDIA падение тактовой частоты видеочипа может составлять от 200 до 900 МГц в зависимости от модели, что приводит к падению кадровой частоты и снижению комфорта в игре, ведь изображение начинает подвисать и становится более прерывистым.
Компания NVIDIA подтвердила проблему и сообщила, что о ней известно давно. Инженеры работают над устранением этого бага, но пока не добились ощутимых результатов. Известно, что наиболее заметно проблема проявляется на видеокартах серий RTX 20 и RTX 30.
Чтобы избежать падения производительности видеокарты, нужно удалить приложение Discord. Оно довольно популярно в геймерской среде и используется для письменного и голосового общения игроков.
Если Discord на компьютере вам нужен, можно попробовать обходной путь решения проблемы — внесением изменений в профиль GeForce 3D.
- Скачайте программу NVIDIA GeForce 3D Profile Manager, установите её и запустите.
- Нажмите на Export SLI Profiles. Отроется окно «Проводника». Выберите любую папку и сохраните в ней текстовый файл с профилем GeForce 3D.
- Откройте сохранённый файл в «Блокноте» или любом другом текстовом редакторе.
- Найдите слово Discord. Добавьте под ним новую строку, вставьте текст Setting ID_0x50166c5e = 0x00000000 и сохраните файл.
- Вернитесь к программе NVIDIA GeForce 3D Profile Manager и нажмите Import SLI Profiles. Откроется окно проводника, выберите в нём сохранённый ранее файл и откройте его. Закройте программу.