Популярный мессенджер замедляет видеокарту. Как решить проблему?

Александр


Обладатели геймерских ПК заметили, что программа Discord может снижать производительность некоторых видеокарт. В случае с картами NVIDIA падение тактовой частоты видеочипа может составлять от 200 до 900 МГц в зависимости от модели, что приводит к падению кадровой частоты и снижению комфорта в игре, ведь изображение начинает подвисать и становится более прерывистым.

Компания NVIDIA подтвердила проблему и сообщила, что о ней известно давно. Инженеры работают над устранением этого бага, но пока не добились ощутимых результатов. Известно, что наиболее заметно проблема проявляется на видеокартах серий RTX 20 и RTX 30.

Чтобы избежать падения производительности видеокарты, нужно удалить приложение Discord. Оно довольно популярно в геймерской среде и используется для письменного и голосового общения игроков.

Если Discord на компьютере вам нужен, можно попробовать обходной путь решения проблемы — внесением изменений в профиль GeForce 3D.

  1. Скачайте программу NVIDIA GeForce 3D Profile Manager, установите её и запустите.
  2. Нажмите на Export SLI Profiles. Отроется окно «Проводника». Выберите любую папку и сохраните в ней текстовый файл с профилем GeForce 3D.
  3. Откройте сохранённый файл в «Блокноте» или любом другом текстовом редакторе.
  4. Найдите слово Discord. Добавьте под ним новую строку, вставьте текст Setting ID_0x50166c5e = 0x00000000 и сохраните файл.
  5. Вернитесь к программе NVIDIA GeForce 3D Profile Manager и нажмите Import SLI Profiles. Откроется окно проводника, выберите в нём сохранённый ранее файл и откройте его. Закройте программу.
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Комментарии

Tigrolik
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Tigrolik
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