Потеряли смартфон? Как заблокировать SIM-карту и восстановить номер

Кража или потеря смартфона — это не только переживания из-за утраты ценного устройства, но и серьёзная угроза вашим финансам и конфиденциальным данным. Злоумышленники, получив доступ к SIM-карте, могут за считанные минуты взломать аккаунты и опустошить банковские счета, получив доступ к SMS-кодам от банков, «Госуслуг», мессенджеров и соцсетей. Ключевое правило в такой ситуации — действовать быстро, грамотно и без паники. Первая задача — заблокировать SIM-карту как можно быстрее, а затем уже можно спокойно восстановить номер на новой карте. Ниже — пошаговая инструкция, как это сделать.

Как только вы обнаружили пропажу, самое главное — лишить злоумышленников доступа к вашему номеру. Позвоните в службу поддержки вашего оператора с любого другого телефона (друга, коллеги или стационарного). Номера горячих линий: МТС — 0890, Билайн — 0611, Мегафон — 0500, Tele2 — 611. Когда сотрудник поддержки попросит вас, назовите ему свои паспортные данные и кодовое слово (если вы его устанавливали), чтобы он мог удостовериться, что это вы. Также можно заблокировать SIM-карту через личный кабинет на сайте оператора с компьютера (если вы там были залогинены и не вышли из аккаунта) или через приложение «Госуслуги» (сервис «Блокировка утерянного номера»). После блокировки все звонки и SMS-сообщения на ваш номер прекратятся, а значит, никто не сможет получить коды для входа в банк или другие сервисы.Для этого обратитесь в салон связи вашего оператора с паспортом и подайте заявление о перевыпуске SIM-карты. Вам выдадут новую SIM-карту с вашим прежним номером бесплатно или за символическую плату. Все услуги, тариф и остаток средств на счёте сохранятся.Пока вы не заблокировали SIM-карту, позвоните на ваш утерянный смартфон — если ответят, попробуйте договориться о возврате за вознаграждение. Если не согласятся, пригрозите, что собираетесь подать в полицию заявление о краже (даже если вы просто потеряли телефон). Подавать заявление или нет, зависит от того, сколько у вас свободного времени и насколько дорогой ваш смартфон.