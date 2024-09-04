Появилась утилита для быстрого обмена файлами между любыми смартфонами и компьютерами. Забираем бесплатно!

LocalSend — программа, предназначенная для быстрого обмена буфером обмена и различными данными между разными устройствами пользователя. Она работает в локальной сети, то есть файлы передаются напрямую от гаджета к гаджету, их не могут перехватить хакеры и даже разработчики LocalSend.
Приложения LocalSend выпущены для Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Главное требование — все устройства, на которых вы хотите обмениваться файлами, должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Сложных настроек здесь нет, LocalSend автоматически определяет устройства, на которые установлена эта утилита, и автоматически назначает им названия для большего удобства.
Отправка данных максимально упрощена: вы выбираете папку, файлы или вставляете текст, а затем указываете, на какое устройство это нужно послать. Данные появляются там почти моментально (хотя если файлы большие, а локальное соединение медленное, потребуется подождать какое-то время).
Утилита LocalSend бесплатная, не содержит рекламы и поддерживает русский язык, а её исходный код опубликован на GitHub, что гарантирует отсутствие жучков и бэкдоров.
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