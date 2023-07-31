Появился бесплатный сервис, улучшающий качество любых видео
Александр Кузнецов —
Энтузиасты запустили веб-сервис Vmake, который позволяет повысить разрешение и качество видеозаписей. Он обрабатывает видео с помощью нейросетей.
Пользоваться сервисом очень просто: нужно зайти на сайт, загрузить туда своё видео и ждать результат. Vmake уменьшает количество шумов и артефактов, повышает чёткость, контрастность и плавность и увеличивает разрешение вплоть до 4K. Если исходник ужасного качества, чудес ждать не стоит, картинка будет слишком замыленной, будто рисованная.
С помощью этого сервиса можно попытаться реанимировать старые видео, снятые на допотопные телефоны, смартфоны или «мыльницы». Для получения более качественного результата лучше воспользоваться нейросетями на собственном компьютере — они позволяют задействовать различные алгоритмы в зависимости от особенностей исходного материала и желаемого результата.
Vmake позволяет бесплатно улучшить всего две видеозаписи, водяной знак на изображение не добавляется. Далее нужно либо оформлять платную подписку, либо заново регистрироваться в сервисе с другой почтой.
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