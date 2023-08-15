Появился эмулятор, позволяющий запускать ПК-игры на Android

Александр


Независимые разработчики выпустили игровой эмулятор Winlator. С его помощью можно играть на смартфонах и планшетах с Android в игры, которые изначально создавались для компьютеров с Windows.

Скачать эмулятор можно с официального сайта, а совместимые игры доступны на сайте 4PDA, где также приводятся инструкции по их установке. Среди них BioShock 2, GTA IV, GTA San Andreas, часть серии Need For Speed, Test Drive Unlimited и другие. Судя по отзывам пользователей, Winlator позволяет также запускать такие игры, как Mass Effect 2, Fallout 3, Oblivion, CupHead, Deus Ex Human Revolution и Mass Effect 2. Управление играми производится с помощью виртуальных кнопок на экране.

Исходный код Winlator опубликован на GitHub. В настоящее время эмулятор находится на стадии бета-версии, поэтому может работать нестабильно, особенно при запуске на гаджетах со слабыми процессорами и небольшим объёмом памяти.

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