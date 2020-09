Компания Google встроила в Chrome функцию Read Later («Прочитать позже»). В настоящее время она есть только в тестовой Canary-сборке браузера и по умолчанию скрыта, но её можно найти и включить.Для её включения нужно открыть скрытые настройки. Для этого впишите в адресную строку chrome://flags/ и нажмите Enter, а затем укажите в поисковой строке read later и выберите опцию Enabled. Чтобы новые настройки вступили в силу, потребуется перезапуск браузера.После этого при нажатии на звёздочку в адресной строке открытой вкладки будет отображаться не одна опция, а две — «Добавить в закладки» и «Прочитать позже». Добавить страницу в список «Прочитать позже» можно также с помощью меню, которое открывается по нажатию правой кнопки мыши на заголовке вкладки.В панели закладок появляется новая папка Reading list («Список для чтения»), куда временно попадают ссылки на страницы, к которым вы планируете вернуться позже. После посещения сайта ссылка на него пропадает — в этом заключается основное отличие от классических закладок.Функция Read Later доступна в Canary-сборке Chrome с номером 87.0.4274.0. Можно предположить, что после непродолжительного этапа тестирования она появится в стабильной сборке этого браузера (но пока неизвестно, когда это случится).