Работница Wildberries раскрыла профессиональный секрет, который сэкономит вам десятки тысяч рублей

Покупатели товаров с Wildberries иногда сталкиваются с очень неприятной проблемой, бьющей по кошельку и самолюбию. Они примеряют какую-то вещь в примерочной, а когда хотят отказаться от неё, сотрудник ПВЗ рассматривает её чуть ли не под микроскопом, находит какой-то недостаток и отказывается принимать возврат, заставляя выкупать товар. Одна из работниц ПВЗ рассказала, что нужно делать, чтобы такое не происходило.

При получении товара нужно очень тщательно рассмотреть его и найти любой недостаток, пусть даже абсолютно незначительный (торчащая нитка, пятно размером с точку, следы от клея, неровный шов, неравномерный прокрас и тому подобное). Далее нужно попросить работника ПВЗ отметить, что товар бракованный, а после этого пойти примерить его. Если вещь не подошла, её можно вернуть по причине брака, а если она оказалась подходящей, можно оплатить и забрать.Отметим, что такая возможность есть не во всех ПВЗ. На некоторых точках товар после отметки бракованным нельзя мерить и выкупать, так что этот момент стоит заранее уточнить у работника.Ещё одна вещь, о которой мало кто знает. Работник ПВЗ лишь предлагает выкупить бракованный товар, а не заставляет. Покупатель может отказаться (такое право ему предоставляет закон и общечеловеческая логика), и это будет зафиксировано на камеру в случае каких-либо претензий к ПВЗ.Бонусный лайфхак на ту же тему. Если работник ПВЗ обнаружит брак, который вы не заметили, откажется принимать товар обратно и спишет деньги с вашего счёта, можно забрать вещь, а затем оформить заявку на возврат по причине того, что она не подошла. Далее нужно отнести её на другой ПВЗ — скорее всего, там не будут подходить к вам предвзято и не станут рассматривать её столь придирчиво.