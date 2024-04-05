Как моментально распознать мошенника на Ozon? Простейший лайфхак сохранит вам десятки тысяч рублей

Пользователи Ozon стали попадаться в новую ловушку, которую изобрели недобросовестные продавцы из Китая. Человек заказывает дорогостоящий товар через международную доставку Ozon Global, получает совсем не то, за что заплатил, а оформить возврат у него не получается. Такой вид мошенничества особенно сильно распространён при продаже смартфонов, ноутбуков и прочих электронных устройств стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. В ловушку попадаются те, кто хочет сэкономить, присматривает себе крутой гаджет дешевле, чем в России, а по итогу получает подделку или товар, характеристики которого оказываются гораздо хуже, чем было заявлено.Ozon известен лояльным отношением к возвратам, но только в случае с товарами от российских продавцов. С Ozon Global совершенно другая ситуация: даже если покупатель выявит несоответствие товара описанию непосредственно в ПВЗ в момент получения, у него не получится отказаться от покупки и добиться оформления возврата. Сотрудник ПВЗ переадресует его в чат поддержки, а там сообщат, что он должен вернуть товар продавцу самостоятельно, отправив его почтой или курьерской доставкой. Продавцы-мошенники придумали, как избежать возврата и, следовательно, обязанности возвращать деньги за товар. Сначала они указывали несуществующие адреса, чтобы покупатель не мог отправить товар, а теперь стали поступать ещё проще и хитрее…Свежая и доработанная схема заключается в том, что продавец указывает в контактной вместо своего реального имени длинный и бессмысленный набор символов (или своё реальное имя, но без пробелов). Покупателю, желающему вернуть товар, необходимо указать в почтовой декларации то же имя, но сделать это не получится, поскольку оно не помещается в поле для ввода текста. Разбивать его на несколько слов нельзя, ведь тогда будет считаться, что товар отправлен другому человеку. Ситуация усложняется ещё и тем, что Ozon даёт на отказ всего 7 дней, а пока покупатель общается с поддержкой и продавцом, этот срок будет упущен.Понять, что продавец — мошенник и изначально настроен обмануть вас по этой схеме, достаточно просто. Нужно лишь заглянуть в информацию о нём на странице товара, и если вы увидите очень длинное имя, написанное слитно — это явный знак того, что нужно отказать от покупки и поискать ту же вещь где-то в другом месте.