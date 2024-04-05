Как моментально распознать мошенника на Ozon? Простейший лайфхак сохранит вам десятки тысяч рублей

Александр


Пользователи Ozon стали попадаться в новую ловушку, которую изобрели недобросовестные продавцы из Китая. Человек заказывает дорогостоящий товар через международную доставку Ozon Global, получает совсем не то, за что заплатил, а оформить возврат у него не получается. Такой вид мошенничества особенно сильно распространён при продаже смартфонов, ноутбуков и прочих электронных устройств стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. В ловушку попадаются те, кто хочет сэкономить, присматривает себе крутой гаджет дешевле, чем в России, а по итогу получает подделку или товар, характеристики которого оказываются гораздо хуже, чем было заявлено.

Ozon известен лояльным отношением к возвратам, но только в случае с товарами от российских продавцов. С Ozon Global совершенно другая ситуация: даже если покупатель выявит несоответствие товара описанию непосредственно в ПВЗ в момент получения, у него не получится отказаться от покупки и добиться оформления возврата. Сотрудник ПВЗ переадресует его в чат поддержки, а там сообщат, что он должен вернуть товар продавцу самостоятельно, отправив его почтой или курьерской доставкой. Продавцы-мошенники придумали, как избежать возврата и, следовательно, обязанности возвращать деньги за товар. Сначала они указывали несуществующие адреса, чтобы покупатель не мог отправить товар, а теперь стали поступать ещё проще и хитрее…

Свежая и доработанная схема заключается в том, что продавец указывает в контактной вместо своего реального имени длинный и бессмысленный набор символов (или своё реальное имя, но без пробелов). Покупателю, желающему вернуть товар, необходимо указать в почтовой декларации то же имя, но сделать это не получится, поскольку оно не помещается в поле для ввода текста. Разбивать его на несколько слов нельзя, ведь тогда будет считаться, что товар отправлен другому человеку. Ситуация усложняется ещё и тем, что Ozon даёт на отказ всего 7 дней, а пока покупатель общается с поддержкой и продавцом, этот срок будет упущен.

Понять, что продавец — мошенник и изначально настроен обмануть вас по этой схеме, достаточно просто. Нужно лишь заглянуть в информацию о нём на странице товара, и если вы увидите очень длинное имя, написанное слитно — это явный знак того, что нужно отказать от покупки и поискать ту же вещь где-то в другом месте.

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Комментарии

+134
lokky
Хитрожопые должны страдать
5 апреля 2024 в 17:46
#
+637
pincher
Была такая ситуация, но не знаю как у автора статьи у меня другой итог… Заказывал планшет он пришел другого цвета и с другими характеристиками… написал службу поддержки и оформил возврат. Продавец из Китая написал мне адрес какого продовольственного склада я его указал на почте, но посылка вернулась ко мне обратно я писал продавцу повторно но он уже перестал отвечать. В службе поддержки просмотрели всю мою переписку с продавцом и вернули мне деньги плюс возместили мне почтовые затраты на отправку в Китай и планшет остался у меня.
5 апреля 2024 в 18:19
#
+637
pincher pincher
Возможно это зависит от умения отстаивать свои права🤔 или просто быть чуть уверенней и по наглей(юридического образования не имею)
5 апреля 2024 в 18:22
#
нонна фортунова
0
нонна фортунова pincher
Подскажите, пожалуйста, каким образом, если поддержка не отвечает на запрос товаров озон глобал?
Вчера в 20:48
#
+637
pincher нонна фортунова
Ну не знаю… поддержка отвечает почти сразу с задержкой может максимум 20 минут во всём разобралась и все деньги вернули
Вчера в 22:31
#
+637
pincher pincher
Скрины не могу прикрепить почему-то они через приложение не прикрепляются
Вчера в 22:32
#
0
N N pincher
А как вы достучались до службы поддержки??? Подскажите пожалуйста...
Вчера в 23:19
#
+637
pincher N N
Самый сложный этап это пройти ихнего бота это как сказать 7 кругов Ада, но потом бот выводит каким-то чудом выводит на оператора службы поддержки… которая у них работает очень коряво. После каждого ответа они закрывают вопрос и приходится заново проходить через бота, но если запастись терпением, час усилий и они начинают потихонечку решать.
Вчера в 23:35
#
+658
jkttim
Я уже писал об этом ранее, что названия магазинов будто бы набирали в пьяном угаре с потолка или нашли для этого кошку с улицы и пустили по клавиатуре прогуляться 😂🤣, таких названий насчитал 150-200.
5 апреля 2024 в 19:10
#
ierom
+102
ierom
всё это так напрягает... звереешь просто. как говорил мюллер в кино — никому верить нельзя, мне, можно))
5 апреля 2024 в 21:26
#
+1150
Grealex
На озоне дороже 10 тыс. даже мыслей не будет покупать.
5 апреля 2024 в 21:56
#
Линара Кузнецова
0
Линара Кузнецова Grealex
Я работаю в ПВЗ ОЗОН и когда увидела в приложении что пришла поставка на 220к. Я ох..... Поставила в дальний угол. Слава богу сегодня ее забрали и без претензий
Вчера в 22:59
#
+357
Mikkas
Надо покупать у премиум продавцов,они то дорожат своей репутацией! 🤔
6 апреля 2024 в 13:24
#
Кирилл Οсипенко
+4
Кирилл Οсипенко
Будет достаточно того, чтобы Озон не переводил продавцу деньги, вот и все! Если покупатель доказал свою правду, Озон просто возвращает ему деньги, как это успешно много лет делает АлиЭкспресс. Тогда и проблем не будет. Я поседела, пока общалась с поддержкой Озона по поводу неработающего телефона. В результате деньги вернули, Но каких нервов это стоило!
6 апреля 2024 в 16:27
#
Ильгиз Валеев
0
Ильгиз Валеев
Мне лично проще вышел в магазин и купил пусть на 1000 рублей дороже но зато нервы останутся при себе и гарантия на товар на озоне не так уж и дёшево стоят смартфоны у некоторых даже дороже чем в обычных магазинах.
6 апреля 2024 в 16:48
#
Александр Бурлак
0
Александр Бурлак
А с какой стати отправлять надо продавцу? Я покупаю не у какого-то там продавца, я покупаю у Озона и деньги плачу Озону. Вот пускай Озон деньги и возвращает и сам разбираться с тем продавцом.
6 апреля 2024 в 19:27
#
Виктор Иванов
0
Виктор Иванов
Я покупал ноут через озон глобал. Перед покупкой смотрел отзывы по другим товарам продавца, и только после этого решился деньги перевести.
Вчера в 11:25
#
Александр Комогоров
0
Александр Комогоров
Жаль что озон опустился до такого лохотрона ! Уважающая себя площадка , не допустит такого ! Даже алиэкспресс в этом отношении выше озона ! ОЗОН 👎
Вчера в 20:00
#
нонна фортунова
0
нонна фортунова
Покупала 5 якобы зимних пальто, прекрасные фото, примерно иначе 5 тыс. Р, пришел хлам, который и 5 рублей не стоит! Писала продавцу без ответа. П осоветуйте, пожалуйста, как получить деньги с озон, и если у них нет даже кнопки поддержки озон глобал? Настоящие мошенники!
Вчера в 20:46
#
0
N N
Считаю, что озон обязан проверять и отвечать за всё действия, которые проводятся на его платформе.... Я не могу достучаться до службы поддержки, не на сайте, ни через электронную почту.. Написала заявление в прокуратуру, указав на факт мошенничества....
Вчера в 23:22
#