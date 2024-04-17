Простейший способ бесплатно проапгрейдить Windows 10 или 11 с редакции Home до Professional

Александр
Windows

Энтузиаст Боб Пони выяснил, как можно всего одной строкой в реестре изменить редакцию Windows с Home на Pro или обратно. Активация остаётся действительной, хотя этот метод апгрейда, конечно, довольно сомнительный, ведь для изменения редакции необходимо приобретать новый ключ.

Инструкция применима к Windows 10 и 11. Для изменения редакции ОС достаточно всего несколько простых шагов:

 — Запустите редактор реестра (из папки Windows или командой Win + R — regedit — Enter)
 — Перейдите в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 — Найдите параметр EditionID и измените его значение с Core на Professional
 — Скачайте установочный ISO-образ операционной системы, запустите setup.exe, выберите опцию обновления операционной системы, сохраните файлы и настройки и следуйте дальнейшим инструкциям инсталлятора

Windows

Проверить редакцию Windows можно через «Параметры». Откройте их, перейдите в раздел «Система» -> «О системе» и посмотрите редакцию в «Характеристиках Windows».

Чтобы откатиться обратно к Home-редакции Windows, проделайте те же шаги из инструкции выше, но в параметре EditionID замените значение Professional обратно на Core.

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