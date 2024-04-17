Простейший способ бесплатно проапгрейдить Windows 10 или 11 с редакции Home до Professional

Энтузиаст Боб Пони выяснил, как можно всего одной строкой в реестре изменить редакцию Windows с Home на Pro или обратно. Активация остаётся действительной, хотя этот метод апгрейда, конечно, довольно сомнительный, ведь для изменения редакции необходимо приобретать новый ключ.
Инструкция применима к Windows 10 и 11. Для изменения редакции ОС достаточно всего несколько простых шагов:
— Запустите редактор реестра (из папки Windows или командой Win + R — regedit — Enter)
— Перейдите в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
— Найдите параметр EditionID и измените его значение с Core на Professional
— Скачайте установочный ISO-образ операционной системы, запустите setup.exe, выберите опцию обновления операционной системы, сохраните файлы и настройки и следуйте дальнейшим инструкциям инсталлятора
Проверить редакцию Windows можно через «Параметры». Откройте их, перейдите в раздел «Система» -> «О системе» и посмотрите редакцию в «Характеристиках Windows».
Чтобы откатиться обратно к Home-редакции Windows, проделайте те же шаги из инструкции выше, но в параметре EditionID замените значение Professional обратно на Core.
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