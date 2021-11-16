



Пользователи TikTok открыли для себя возможность восстанавливать удалённую переписку в мессенджерах. Этот трюк работает на Android-смартфонах с WhatsApp, Telegram, Viber, VK и любыми другими подобными приложениями.



Мы рассказывали об этом ещё в 2015 году, и с тех пор мало что изменилось. Мессенджеры позволяют удалять переписку (в том числе у собеседников), но не умеют защищать её от перехвата и сохранения в сторонних приложениях.



Достаточно установить на смартфон приложение Past Notifications или его аналог, запустить и разрешить ему доступ к системным уведомлениям. Оно будет перехватывать и сохранять сообщения из любых мессенджеров, и вы в любое время можете прочитать, что вам написали, даже если собеседник удалил сообщения у себя и у вас. Правда, в истории не будут сохраняться длинные сообщения (не вмещающиеся в уведомления), а также фотографии, видео, голосовухи, приложенные файлы и другой подобный контент.







На некоторых смартфонах Samsung такая возможность встроена в систему. Вы можете открыть настройки, перейти в раздел «Приложения и уведомления», а затем в «Историю уведомлений», выбрать нужный вам мессенджер и увидеть историю недавних уведомлений от этого мессенджера. Там могут оказаться сообщения, которые кто-то отправил вам, а затем удалил.







