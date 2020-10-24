Ещё весной 2019 года власти США запретили американским компаниям сотрудничать с Huawei, и из-за этого китайский производитель в числе прочего до сих пор не может лицензировать для своих смартфонов Android со встроенными сервисами Google.
Раньше существовали различные способы вернуть сервисы и приложения Google на смартфоны Huawei и Honor, однако Google оперативно прикрывала их. Полноценной установке этих сервисов на новые модели препятствует заблокированный загрузчик. Способа его разблокировки пока нет, поэтому энтузиасты не могут добраться до зашифрованных системных файлов и модифицировать их.
Обладатели смартфонов Huawei и Honor не теряют надежд на то, что однажды их устройствам снова станут доступны сервисы Google, пусть и в урезанном виде — например, без платёжной системы Google Pay, которая не может работать ни на одном на устройстве без официальной сертификации из соображений безопасности.
Пользователь форума XDA Developers с ником bender_007 достиг больших успехов в портировании сервисов Google на смартфоны Huawei и Honor — он выпустил приложение Googlefier, которое добавляет их на устройства быстро и легко, без пляски с бубнами.
Требуется лишь поставить приложение и залогиниться в аккаунт Google (или в несколько) — после этого сервисы Google появляются на устройстве. Можно ставить приложения из Play Маркета и пользоваться приложениями, которые завязаны на Google Mobile Services.
Googlefier использует китайское приложение LZplay, с помощью которого сервисы Google добавляли на смартфоны Huawei ранее. Это приложение можно удалить после завершения настройки.
К сожалению, сохранилось немало ограничений. Googlefier работает только на смартфонах с оболочками EMUI 10. и Magic UI 3.0 на базе Android. Поддержки более поздних и более ранних прошивок не предусмотрено. Прошивка должна быть выпущена не раньше 15 июня 2020 года.
При установке сервисов Google с помощью Googlefier не требуется сбрасывать смартфон к заводским настройкам, а все пользовательские данные сохраняются. Некоторые приложения, завязанные на сервисах Google, могут отказаться работать или от них не будут приходить уведомления.
Как долго продержится этот способ установки сервисов Google, неизвестно.
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