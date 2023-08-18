Раскрыт лайфхак, который пригодится любому пользователю Windows

Александр

Джен Джентльман, работающая программисткой в компании Microsoft, поделилась простым, но очень полезным лайфхаком. Оказывается, нажатие всего одной кнопки позволит быстрее и эффективнее обнаружить программу или процесс, сжирающие системные ресурсы.

По словам Джен, в «Диспетчере задач» предусмотрена горячая клавиша, которая приостанавливает перемещение процессов, отсортированных по уроню загрузки процессора, памяти, накопителя или сетевой карты. Достаточно нажать на кнопку Ctrl — и процессы перестают прыгать. Вы сможете увидеть самые прожорливые и, при необходимости, приостановить их работу.

Windows

То же самое можно сделать более длинным и неочевидным способом: зайти «Диспетчере задач» в меню «Вид» → «Скорость обновления» и нажать «Приостановлено». Конечно, можно отсортировать процессы в алфавитном порядке, чтобы они не прыгали, но так сложнее найти самые ресурсоёмкие — придётся пролистывать весь список.

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Комментарии

Вася Вотафаков
+5519
Вася Вотафаков
А просто нажать на самое верхнее поле, заголовок, уже не модно 🤔
час назад в 10:30
#
+221
Sergey2048 Вася Вотафаков
Загрузка-Нагрузка постоянно меняется и если выстроить по загрузке-алфавиту и так далее , не поможет.
час назад в 10:47
#
+221
Sergey2048
Дельный совет, спасибо.
час назад в 10:47
#
Misha Gynin
–48
Misha Gynin
Сортировку по столбцу имя или память решит проблему, не так там много процессов чтобы было сложно прокрутить до нужного и жестоко его покарать :)
15 минут назад
#
+221
Sergey2048 Misha Gynin
Процессов много или мало, это не проблема, проблема поймать его. Бывает прыгает и не один, даже не успеваешь название зафиксировать ;) все нагружают комп по разному.
12 минут назад
#
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