Раскрыт лайфхак, который пригодится любому пользователю Windows

Джен Джентльман, работающая программисткой в компании Microsoft, поделилась простым, но очень полезным лайфхаком. Оказывается, нажатие всего одной кнопки позволит быстрее и эффективнее обнаружить программу или процесс, сжирающие системные ресурсы.



По словам Джен, в «Диспетчере задач» предусмотрена горячая клавиша, которая приостанавливает перемещение процессов, отсортированных по уроню загрузки процессора, памяти, накопителя или сетевой карты. Достаточно нажать на кнопку Ctrl — и процессы перестают прыгать. Вы сможете увидеть самые прожорливые и, при необходимости, приостановить их работу.







То же самое можно сделать более длинным и неочевидным способом: зайти «Диспетчере задач» в меню «Вид» → «Скорость обновления» и нажать «Приостановлено». Конечно, можно отсортировать процессы в алфавитном порядке, чтобы они не прыгали, но так сложнее найти самые ресурсоёмкие — придётся пролистывать весь список.

