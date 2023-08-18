Джен Джентльман, работающая программисткой в компании Microsoft, поделилась простым, но очень полезным лайфхаком. Оказывается, нажатие всего одной кнопки позволит быстрее и эффективнее обнаружить программу или процесс, сжирающие системные ресурсы.
По словам Джен, в «Диспетчере задач» предусмотрена горячая клавиша, которая приостанавливает перемещение процессов, отсортированных по уроню загрузки процессора, памяти, накопителя или сетевой карты. Достаточно нажать на кнопку Ctrl — и процессы перестают прыгать. Вы сможете увидеть самые прожорливые и, при необходимости, приостановить их работу.
То же самое можно сделать более длинным и неочевидным способом: зайти «Диспетчере задач» в меню «Вид» → «Скорость обновления» и нажать «Приостановлено». Конечно, можно отсортировать процессы в алфавитном порядке, чтобы они не прыгали, но так сложнее найти самые ресурсоёмкие — придётся пролистывать весь список.
Раскрыт лайфхак, который пригодится любому пользователю Windows
Джен Джентльман, работающая программисткой в компании Microsoft, поделилась простым, но очень полезным лайфхаком. Оказывается, нажатие всего одной кнопки позволит быстрее и эффективнее обнаружить программу или процесс, сжирающие системные ресурсы.
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