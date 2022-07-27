Как проверить, раскрывает ли процессор вашего ПК весь потенциал видеокарты (и наоборот)
Александр Кузнецов —
Люди, собиравшие компьютеры самостоятельно, знают, что все комплектующие должны быть сбалансированы, особенно это касается процессора и видеокарты. Со старым и слабым процессором крутая современная видеокарта не сможет работать на максимальной производительности, равно как и старая видеокарта может оказаться слабоватой для нового топового процессора, и система будет напрашиваться на апгрейд.
Если у вас старое «железо», покупка новой видеокарты может не оправдать ожиданий. Есть такое понятие как bottleneck («узкое место» или «горлышко бутылки»), таким узким местом может быть как раз старый процессор. Например, видеокарты GeForce серии RTX 30 работают с процессорами старых поколений примерно на 30-50% медленнее, чем с современными чипами, и вы не увеличите их производительность, пока не сделаете почти полный апгрейд компьютера.
На сайте PC Builds есть «калькулятор горлышка бутылки», с помощью которого вы можете выяснить, есть ли в вашем компьютере слабое звено, и что является им — процессор или видеокарта. Сначала нужно выбрать процессор, затем видеокарту, указать разрешение монитора и отметить, с какой целью обычно используется компьютер (общие задачи, большая нагрузка на процессор или большая нагрузка на видеокарту). Сайт проанализирует ваш сетап и покажет, на сколько процентов задействуются потенциалы процессора и видеокарты.
Например, в случае с Intel Core i7-12700KF, NVIDIA GeForce RTX 3080 и монитором с разрешением Quad HD процессор задействован в играх на 95,5% своих возможностей, а видеокарта на 100%, то есть это почти идеальная комбинация. Если у вас та же видеокарта, но старый Intel Core i7-4970, процессор сможет выжимать из себя максимум ресурсов, а видеокарта будет работать только на 62,5% от практически возможной производительности. Это означает, что графика будет обрабатываться на 37,5% медленнее, чем могла бы, если бы в вашем компьютере стоял более производительный процессор.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
Предпочитаю процессор брать немного с запасом. Как раз что бы не было по нему отсечки.
27 июля 2022 в 20:33
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Расчет работает только через впн. Рассчитал ящик, i3-9100f+1660s. Видюха на 20% недогружена судя по тестам 🤪
27 июля 2022 в 21:14
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+19
Очень странно так подбирать. Под низкое разрешение нужен мощнее процессор, а под разрешение от 2к и тем более 4к лучше больше в видеокарту вложить, по крайне мере в играх 4к можно взять топовую видеокарту а процессор из среднего ценового сегмента. Тот кто в железе понимает, запросто это подтвердит. На ютубе полно тестов с доказательствами.
28 июля 2022 в 05:50
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