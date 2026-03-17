Выпущен ReVanced 2.0 — он выжимает максимум из YouTube, TikTok и других приложений

В середине марта 2026 года состоялся релиз приложения ReVanced 2.0 для Android, которое позволяет пользователям самостоятельно модифицировать установленные приложения. Проект представляет собой открытое программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License v3.0, и позиционируется как преемник популярного, но прекратившего развитие клиента YouTube Vanced. Главная особенность новой версии — возможность автоматического поиска APK-файлов и применения к ним различных патчей для расширения функциональности.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

ReVanced 2.0 не требует получения прав суперпользователя (root-доступа), но всё равно позволяет модифицировать некоторые приложения, добавляя в них возможности или убирая лишнее. Среди поддерживаемых сервисов — YouTube, X, Spotify, TikTok, Twitch и другие. Пользователь может выбирать, какие именно патчи применить, фактически собирая собственную модификацию приложения с нужными функциями.В случае с YouTube набор доступных улучшений особенно широк. Патчи позволяют полностью отключить рекламу всех типов, активировать фоновое воспроизведение и режим «картинка-в-картинке» (всё это обычно доступно только по платной подписке). Кроме того, можно кастомизировать интерфейс: выбрать тему оформления (включая чёрную для OLED-экранов), настроить панель навигации, скрыть кнопки Shorts и отдельные элементы ленты, установить желаемое качество видео по умолчанию. Значительная часть возможностей реализована через интеграцию со сторонними сервисами. Например, патч SponsorBlock автоматически пропускает рекламные вставки самих блогеров внутри видео, а Return YouTube Dislike возвращает отображение количества дизлайков.Для входа в аккаунт Google в модифицированных приложениях требуется отдельно установить компонент MicroG, который выступает прослойкой между патченным приложением и сервисами Google.Код ReVanced 2.0 написан на Kotlin, а управление модификациями осуществляется через интерфейс самого менеджера, где можно включать или исключать отдельные патчи перед сборкой того или иного приложения. Разработчики проекта регулярно обновляют патчи под новые версии приложений.