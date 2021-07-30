В 2013 году компания Google закрыла свой сервис Google Reader, который агрегировал RSS-потоки с публикациями на различных сайтах и позволял читать свежие статьи по мере их выхода. Сейчас в Google решили, что настало время вернуть эту возможность, но не отдельным сервисом, а в виде одной из функций в браузере Chrome.



Подписка на новые публикации пока работает только как экспериментальная функция в мобильном варианте Chrome версии 92 и выше. Для её включения нужно вбить в адресную строку chrome://flags/#web-feed, а для верности можно ещё включить флаг Web Feed, выбрав опцию Enabled вместо Default.







После того как вы включите поддержку Web Feed, можно подписываться на публикации интересных вам сайтов. Для этого нужно зайти на сайт, открыть меню браузера нажатием на вертикальное многоточие в правой верхней части экрана и нажать + Follow. В отличие от обычной подписки, которая подразумевает отправку уведомлений о выходе новых статей, публикации от сайтов, на которые вы подписались, будут отображаться на новой открытой вкладке. Обычно на этой вкладке появляются рекомендованные статьи, подобранные на основе ваших интересов, а такая подписка позволяет персонализировать ленту ещё более гибко.







После этапа тестирования эта возможность появится в стабильных сборках Chrome, и не только на мобильных устройствах, но и на десктопах.







