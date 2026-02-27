Top.Mail.Ru

С этой функцией iOS вы больше не забудете ни одного важного дела. Apple наконец-то додумалась до очевидного

Вы замечали, как легко проигнорировать обычное напоминание на iPhone? Всплывающие уведомления можно легко закрыть одним свайпом, а потом просто забыть о важном. Именно так срываются звонки, встречи и дедлайны. К счастью, в iOS 26.4 появилась функция, которая решает эту проблему самым эффективным методом. Ради неё многим однозначно захочется обновиться. Рассказываем, как она работает и где её искать.

Речь идёт о «Срочных» напоминаниях в приложении «Напоминания». До этого iOS никак не разграничивала срочные и несрочные дела. Но в бете iOS 26.4 при создании задачи с конкретным временем система предлагает пометить её как срочную. В этом случае iPhone не просто пришлёт тихое уведомление — он фактически запустит будильник. На экране появляется полноценный интерфейс с возможностью отложить задачу на 9 минут или прекратить сигнал. Проигнорировать такое уже не получится.



Главная фича — в самой механике. Если в момент срабатывания вы заняты, можно отложить задачу, и она снова напомнит о себе спустя время. Плюс подключается «Живая активность», благодаря которой напоминание высвечивается даже на экране блокировки. Это превращает обычный список дел в организованную систему с настоящими приоритетами.

Более того, у «Срочных» задач появился отдельный интеллектуальный список в верхней части приложения. Все такие напоминания автоматически собираются в одном месте. Вне зависимости от того, в каких списках они изначально были созданы. Это очень удобно, если у вас десятки задач, а в списке «Сегодняшних» дел творится хаос.



Фактически Apple максимально просто решила проблему. Вместо бесконечного скроллинга списков, достаточно открыть один тир-лист с самым важным. С тем, что действительно нельзя откладывать. Теперь «Напоминания» не просто удобный планировщик, а полноценная система контроля важных дел. 



Напомним, пока iOS 26.4 находится в стадии бета-тестирования. Скорее всего, общедоступный релиз состоится в апреле.
Рекомендации

