Самая полезная скрытая функция в iPhone, о которой вы даже не подозревали

Фархад
Silent Guide

Если в начале 2000-х годов счастливые владельцы мобильных телефонов самовыражались через рингтоны, то сегодня большинство пользователей предпочитают использовать беззвучный режим. Однако у такого решения есть и свои минусы, например, можно пропустить очень важный звонок от нужного человека. К счастью, Apple предусмотрела такие сценарии и встроила в iOS специальную функцию. Рассказываем, как настроить исключения для некоторых контактов в беззвучном режиме на iPhone.

Функция обхода беззвучного режима для «избранных контактов» существует в iOS уже несколько лет, но по традиции гении из Apple спрятали её так глубоко, что даже самые прошаренные пользователи не могут её найти.

Вот как её настроить:
  • Откройте приложение Телефон и перейдите во вкладку Контакты;
  • Выберите нужный контакт из списка и откройте его;
  • Нажмите на кнопку Править в правом верхнем углу;
Silent Guide
  • Перейдите в меню Рингтон и активируйте опцию Экстренный допуск;
  • Готово!


Экстренный допуск позволяет определённым контактам обходить беззвучный режим, то есть вибрация и мелодия будут воспроизводиться при звонке независимо от профиля фокусирования и положения рычажка сайлент-режима.

А какие скрытые функции iOS знаете вы?

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Комментарии

+561
law
Лично я всегда с звуком тел держу и трек стоит норм, если случайно забуду ввключить беззвучнвй то как на зло пропускаю важные звонки,
Вчера в 23:14
#
s_medik
+3339
s_medik
С покупкой Apple Watch уже как лет 5 назад забыл про рингтоны.
Сегодня в 00:03
#
+419
tomtom s_medik
Причем это могут быть любые часы, да удобно.
11 минут назад
#
tellurian
+5049
tellurian
Когда включён сон тоже можно настроить пропуск звонка.
Мелодии использую и меняю их каждый месяц. Сам нарезаю фрагменты.
Хоть есть и часы.
Сегодня в 07:17
#
–320
xtcxtc
самая крутая функция гейфона это самоуничтожение)))
Сегодня в 07:59
#
shah777111
+255
shah777111 xtcxtc
Согласен и не говори, что за безобразие то такое а?! Кстати, не представляю как же тяжело вам с вашим то гейфоном, переживаю за вас, держите нас в курсе!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Сегодня в 08:17
#
kardigan
+3076
kardigan
Не проще ли поставить заглушение неизвестных. Контакты бренчат, все остальное можно просмотреть в недавних.
Сегодня в 09:00
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