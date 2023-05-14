Самая полезная скрытая функция в iPhone, о которой вы даже не подозревали

Если в начале 2000-х годов счастливые владельцы мобильных телефонов самовыражались через рингтоны, то сегодня большинство пользователей предпочитают использовать беззвучный режим. Однако у такого решения есть и свои минусы, например, можно пропустить очень важный звонок от нужного человека. К счастью, Apple предусмотрела такие сценарии и встроила в iOS специальную функцию. Рассказываем, как настроить исключения для некоторых контактов в беззвучном режиме на iPhone.
Функция обхода беззвучного режима для «избранных контактов» существует в iOS уже несколько лет, но по традиции гении из Apple спрятали её так глубоко, что даже самые прошаренные пользователи не могут её найти.
Вот как её настроить:
- Откройте приложение Телефон и перейдите во вкладку Контакты;
- Выберите нужный контакт из списка и откройте его;
- Нажмите на кнопку Править в правом верхнем углу;
- Перейдите в меню Рингтон и активируйте опцию Экстренный допуск;
- Готово!
Экстренный допуск позволяет определённым контактам обходить беззвучный режим, то есть вибрация и мелодия будут воспроизводиться при звонке независимо от профиля фокусирования и положения рычажка сайлент-режима.
А какие скрытые функции iOS знаете вы?
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