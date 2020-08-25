





Ни для кого не секрет, что сайты активно следят за нашей деятельностью в интернете с помощью разнообразных трекеров, и Apple старается с этим бороться, блокируя их деятельность. Посмотреть результаты такой «борьбы» можно в Safari на iOS 14.Для этого откройте нужный сайт, после чего нажмите вверху на значок «аА» > Отчет о конфиденциальности:Тут можно посмотреть, деятельность скольких трекеров предотвратил Safari (даже интересно, где переводчики Apple нашли слово «профиль» во фразе «Known trackers prevented»), какой процент сайтов использовал трекеры, а также самый популярный трекер. Ниже можно увидеть, сколько трекеров пытались получить информацию о вас на текущем сайте и на других сайтах, которые вы посещали.По словам Apple, для блокировки отслеживания наших действий используется машинное обучение, а за идентификацию трекеров ответственна поисковая система DuckDuckGo. Увы, вся эта информация предоставлена лишь в ознакомительных целях, повлиять на купертиновскую систему антитрекинга вы никак не можете. Однако в любом случае такие данные могут быть полезны — к примеру, вы можете узнать, какой сайт пытается следить за вами активнее других, и ограничить его использование.