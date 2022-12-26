«Сбер» предложил новый способ пополнения карт наличными

Запустите на смартфоне приложение «СберБанк Онлайн»

Выберите на экране банкомата опцию «Внести через СберБанк Онлайн»

В приложении «СберБанк Онлайн» отсканируйте появившийся QR-код и укажите, на какую карту следует зачислить средства

Положите купюры в купюроприёмник и дождитесь зачисления денег

«Сбер» расширил возможности своих банкоматов. Теперь пополнить банковский счёт наличными средствами можно даже в том случае, если у вас при себе нет карты.Потребуется смартфон с приложением «СберБанк Онлайн», причём новый способ пополнения работает как с Android-устройствами, так и с iPhone. NFC не потребуется.Как пополнить счёт в «Сбере» через банкомат без карты:В настоящее время эта возможность реализована приблизительно в тысяче банкоматов «Сбере», а в 2023 году она станет доступна во всей сети банка.