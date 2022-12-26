Сбер

«Сбер» предложил новый способ пополнения карт наличными

Александр



«Сбер» расширил возможности своих банкоматов. Теперь пополнить банковский счёт наличными средствами можно даже в том случае, если у вас при себе нет карты.

Потребуется смартфон с приложением «СберБанк Онлайн», причём новый способ пополнения работает как с Android-устройствами, так и с iPhone. NFC не потребуется.

Как пополнить счёт в «Сбере» через банкомат без карты:

  • Запустите на смартфоне приложение «СберБанк Онлайн»
  • Выберите на экране банкомата опцию «Внести через СберБанк Онлайн»
  • В приложении «СберБанк Онлайн» отсканируйте появившийся QR-код и укажите, на какую карту следует зачислить средства
  • Положите купюры в купюроприёмник и дождитесь зачисления денег

В настоящее время эта возможность реализована приблизительно в тысяче банкоматов «Сбере», а в 2023 году она станет доступна во всей сети банка.

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Комментарии

+492
law
Хорошо хоть у др банка wallet работает для банкомата давно))
час назад в 02:01
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